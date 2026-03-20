Moartea întinerește în EPOCA PERIOADEI

Cred că ați sesizat (presupunînd prin absurd că pornirile masochiste vă îndeamnă să urmăriți România TV) că adesea, mai ales în weekend, același reporter (care e clar că face de serviciu pentru întreaga onorată gașcă) pe care tu îl știi, de exemplu, că e din Suceava, prezintă știri și de la evenimente din restul patriei: de la Galați, Dej, București etc., ceea ce e oarecum ciudat. Este evident că îi vin știri de peste tot, iar ea, reporterița, trebuie să le ”îmbrace” în cuvinte cu care să acopere spațiul afectat respectivei știri. De aici, un izvor nesecat de repetiții, de reluări ale aceleiași idei (mai exact: lipse de idei!) și, frecvent, necorelări între conținutul știrii de la Cluj în prezentarea reporteriței de la Constanța, dublată de textul afișat în ecran de la București, care nici el n-are legătură cu restul! Din această combinație, rezultă cîte o ciudățenie precum aceea de pe 2 martie cînd, la ora 16:47, se putea citi pe ecran: ”Polițistul-erou, MOARTE MISTERIOASĂ LA 61 DE ANI”. Asta era știrea scrisă în studio, la București. I-a revenit misiunea prezentării acestei nenorociri domnișoarei reporter Aurina Petre de la Vaslui. Care, fără ezitare, ne-a informat asupra tragicei întîmplări, numai că la ea, polițistul MURISE LA NUMAI 51 DE ANI! De aici, dacă am fi predispuși la umor negru, am zice că între momentul decesului și cel al prezentării acestuia la tv victima a… întinerit cu 10 ani!

Aceeași televiziune, unde conținutul știrilor diferă de la o secundă la alta, are și varianta… compensatorie, adică recurge la pleonasme fără ezitare, așa cum ne-a fost dat să auzim în tristele momente ale despărțirii de compozitorul Jolt Kerestely, din gura reporteriței prezente la cimitir: ”Această piesă, <Copacul>, a marcat o întreagă EPOCĂ DIN PERIOADA respectivă”. Mai avea să ne spună, sărăcuța, dacă perioada din epoca în cauză era un deceniu de zece ani sau chiar un secol de 100.

Dar toate astea au fost surclasate de scriitura din ecran cu care RTV ne-a lovit (pe mine, fix… sub centură!) pe 12 martie la ora 21:35: ”Trădătorul naționalist, amenință ambasadorul SUA”. Dincolo de faptul că lipsesc vreo două cuvinte (mai inteligibil ar fi sunat: ”Trădătorul naționalist ÎL amenință PE ambasadorul SUA”), ce vedem noi după cuvîntul ”naționalist”? Cumva, o virgulă!? Între subiect și predicat!?! Huooooo!