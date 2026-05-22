LIPSA DE ALTRUISM a egoiștilor

Am mai scris, ba chiar am dat și exemple destule în această rubrică, de cuvinte puse de-a droanga în enunțuri care devin astfel lipsite de sens, de logică, ori chiar își schimbă înțelesul. Am în agenda cu minuni tv un citat păstrat încă de pe 6 aprilie, cînd la ora 14:06, reporterița România TV ne povestea că ”Spitalul Universitar ne-a informat CU PRIVIRE LA FAPTUL că…”. Dacă reușiți să-mi spuneți ce rol are construcția scrisă cu majuscule în enunțul ăsta ca de școală ajutătoare… Dacă nu, rămîn convins că dacă lipsea, era mult mai în regulă: ”Spitalul Universitar ne-a informat că…”. Ne apropiem de zilele noastre: pe 14 mai, tot la RTV, legendara Marina Cioacă, ale cărei bazaconii fără număr au avansat-o de vreun an și mai bine de la ieșitul pe stradă ca reporter la parazitatul în studio ca… nu știu ce, dar n-are importanță, ne povestește la ora 10:20 că nu știu cine ”este apropiat de către Guvern”! Dacă ar fi depășit clasa a III-a, în care se învață diateza pasivă, ar fi aflat și că ”de către” este un complement de agent care arată exact autorul acțiunii. De unde rezultă că pe individul despre care era știrea l-a luat de undeva Guvernul (autorul acțiunii!) și l-a apropiat de ceva/cineva. Cred însă că destinsa (în probleme de limbă română, și în niciun caz distinsă!) a vrut să ne spună că personajul în cauză era de fapt un apropiat al Guvernului, ceea ce s-ar fi putut enunța, cu vorbele ei, astfel: ”este apropiat de Guvern”. S-ar putea ca Cioacei să i se pară neelegant să vorbești pur și simplu normal. Tot din lista cu tembelisme augmentate cu prețiozități face parte și o construcție pe care o folosesc cu o frecvență aproape patologică ăia de la Digi Sport (știți dvs., experții în metafore și porecle), ultima dată apelînd la ea luni, 11 mai, pe Digi 1, la ora 20:25, în timpul meciului Dinamo – FC Argeș: ”… colegii l-ar fi certat pentru LIPSĂ DE ALTRUISM”!!! Oamenii normali, pentru ”lipsă de altruism” folosesc ”EGOISM”. Da, dar pe oamenii normali nu-i angajează nimeni la Digi Sport!