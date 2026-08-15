Lecții de viață

„Oare așa vreau să-mi trăiesc viața?”. Fiecare dintre noi își pune această întrebare la un moment dat. Tragedia nu constă în faptul că viața este scurtă, ci în faptul că adesea realizăm ce contează cu adevărat abia după ce totul s-a terminat. În prima sa carte despre viață Elisabeth Kübler-Ross, alături de David Kessler, cunoscuți pentru lucrul lor cu cei aflați la finalul vieții, ne oferă lecții pe care trebuie să le învățăm pentru a ne putea trăi viața la maxim în fiecare clipă. În paisprezece capitole accesibile, de la Lecția iubirii la Lecția fericirii, autorii dezvăluie adevărul despre temerile noastre, speranțele noastre, relațiile noastre și, mai presus de toate, despre ceea ce suntem cu adevărat.

Dr. Elisabeth Kübler-Ross a fost medic psihiatru, cofondatoare a mișcării de îngrijire paliativă la nivel mondial. Ea a fost, de asemenea, autoarea cărții „Despre moarte și a muri”, care a abordat pentru prima dată cele cinci etape ale doliului. Elisabeth a scris douăzeci și patru de cărți traduse în treizeci și șase de limbi și a adus alinare pentru milioane de oameni care se confruntau cu propria moarte sau cu moartea unei persoane dragi.

David Kessler este cel mai renumit expert mondial în domeniul doliului. Experiența sa cu mii de oameni aflați la limita dintre viață și moarte l-a învățat secretele unei vieți împlinite, chiar și după tragediile vieții. A scris multe lucrări despre doliu și pierdere, și ține prelegeri pentru medici, asistente medicale, consilieri, polițiști și personalul de prim ajutor, și conduce grupuri pentru cei care se confruntă cu doliul.

Editura Trei