Companii aduse cu picioarele pe pămînt

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a bătut toba că luna iulie a acestui an a reprezentat ”a doua lună consecutivă în care depășim pragul de 100.000 de călători”. Și dacă tot veni vorba despre Aeroportul Internațional ”Ștefan cel Mare” și ținînd cont de unele comentarii de pe rețelele de socializare, domnul Șoldan a subliniat că nu Consiliul Județean și conducerea Aeroportului stabilesc rutele și prețurile biletelor, ci companiile aeriene.

Păi, dacă aceste companii sînt aeriene, aduceți-le dumneavoastră cu picioarele pe pămînt, domnule președinte, explicîndu-le că pasagerii nu au așa de mulți bani cum își închipuiesc ele.

Ruta săracă de la țară