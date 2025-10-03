Filosofînd agramat despre Manole care e…

Evenimentele din lumea fotbalul (de fapt, de pe lîngă fotbal, care e doar pretextul pentru debitat tîmpenii în orice context) din ultimele cîteva săptămîni au generat o avalanșă de ziceri, presupuneri, interpretări, speculații și comentarii, atît ale oamenilor de fotbal (oare de ce cred eu că mai corect ar fi :”ale neoamenilor de nefotbal”!?) cît și ale angajaților televiziunilor.

Deschid seria de bazaconii cu cele ale trîntorului suprem din rîndul oficialilor de rang înalt ai fotbalului românesc, domnul (așa se zice, nu că ar fi!) Mihai Stoichiță. Apropo: dvs., care cînd deschideți televizorul pe vreun canal de sport vă împiedicați aproape automat de individul ăsta, știți pe ce funcție parazitează? Pariez că nu. Am cîștigat! Este Director Tehnic la FRF! Aveți habar ce face el acolo, în această calitate? Pariez tot că nu. Iar am cîștigat: nu face nimic! Sau, mai detaliat: latră mereu, mai ales în deplasările de peste tot în lume, că virgulă cît de mari, tari și buni sîntem… apoi ne bate Cipru! Acum, cînd scandalul Mitriță a dat în fiert, dl. (așa se zice!) Stoichiță a băgat pe 24 septembrie la Digi, preluat apoi de toate canalele, una din alea pentru care doamna învățătoare te lasă direct repetent: ”Cine știe? SE POATE ÎNTÎMPLA MULTE!”. Dincolo de latura agramat-filosofică a zicerii, de adîncimea ei, rămîne aspectul financiar care te lasă mut: Stoichiță ăsta ia o căruță de bani de la FRF, pentru care s-ar cuveni să știe măcar ce se întîmplă pe acolo. Dar să spui că n-ai auzit de povestea cu Mitriță și Lucescu, și că SE POATE ÎNTÎMPLA MULTE e mai mult decît nerușinarea cu care îl știam bine echipat din naștere.

Din aceeași categorie a exprimării tembele în formă, dar și mai tembele în conținut, face parte și anunțul de la România TV de joi, 18 septembrie, de la ora 00:18, scris mare pe ecran și însoțit de o fotografie: ”Doliu în fotbalul românesc: a murit FLORIN MANOLE”. Mă uit în ecran și ceva îmi scapă: nu-mi amintesc de nici un fotbalist cu acest nume. Mă uit și la fotografie, în care îl văd pe… FLORIN MARIN! Pînă să apuc să mă întreb cine or fi tembelii care fac știrea și o tuflesc de-a droanga, vine și completarea rostită pe gură de prezentatoarea știrilor: ”Și-a ÎNCEPUT CARIERA LA RAPID, STEAUA, FC ARGEȘ, GLORIA BUZĂU, SIBIU”! Hai, spuneți: te poți apuca de ceva simultan în cinci locuri diferite? Altfel spus: ai putea pleca, fatooo!, pînă la alimentară și cu mașina, și cu motocicleta, și cu bicicleta, și cu skateboard-ul, și cu parapanta!?