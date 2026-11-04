Avionul nemțesc pe care un român l-a dus în Cipru și care a ajuns în Statele Unite (FOTO)

Florin Senciuc, un sucevean stabilit în Statele Unite ale Americii de 25 de ani, în Indianapolis, a fost în vizită cu nepoții săi la Muzeul Național al Forțelor Aeriene Americane (USAF) din Dayton-Ohio, acolo unde se află și un avion Junkers 88 al Forțelor Aeriene Române din cel de-al Doilea Război Mondial.

”Muzeul de află la două ore distanță de noi, în statul vecin în Ohio, în faimoasa localitate Dayton. Și spun faimoasă pentru că are o conotație istorică foarte importantă, acordul de la Dayton care a fost încheiat în 1995 și semnat în luna decembrie la Paris, prin care s-a pus capăt războiului sîngeros din Bosnia-Herțegovina. În perimetrul respectiv se află cam toată istoria aviației americane, începînd de la frații Wright, care au făcut primul planor, echivalentul lui Traian Vuia de la noi. Cînd ai un junior de 5 ani jumate, în clasa I-a, și un junior de 11 ani jumate – 12 ani, în clasa a VI-a, ei privesc un pic diferit…., s-au bucurat din plin acolo, pentru că au luat parte și la cîteva experiențe din astea de simulatoare de zbor, experiențe de realitate virtuală. E a doua sau a treia oară cînd merg acolo, dar întotdeauna îmi face o mare plăcere să mă opresc și lîngă avionul românesc din al Doilea Război Mondial, e vorba de un avion de producție germană, dar care, fiind în dotarea Aviației Regale Române la vremea respectivă, se pare că pilotul, cel puțin din informația prezentată pe panoul respectiv, în fața avionului, pilotul respectiv, pilotul român, nefiind mulțumit de cum evolua situația la vremea respectivă, a decis să dezerteze, să aterizeze în insula Cipru, să treacă de partea britanică (în iulie 1943 – n.r.). Dar ce mi-a atras atenția este porecla avionului, pentru că fiecare pilot își poreclea avionul, iar al nostru i-a zis <Bacșiș>.

Noi n-am prins decît vreo trei ore de vizită, pentru că am pornit dimineața, undeva pe la ora 10, și muzeul s-a închis la cinci după masă. Am ajuns undeva la ora 1.00-1.30, să zicem. Muzeul este gratuit de vizitat, dar ei încurajează donații care se duc spre Fundația de Piloți, spre știință și tehnică, au și laboratoare de știință și tehnică acolo. Ne-ar lua ore întregi ca să vedem totul”.