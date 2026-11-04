Cu gîndul la ziua păcălelilor, deja

Nici bine nu a preluat conducerea Guvernului, că Luca Niculescu a și fost întrebat: ce soluții aveți pentru ca românii să plătească mai puțin costul gazelor? Întrebarea a fost formulată de deputatul AUR de Suceava Florin Pușcașu, care a arătat în interpelarea sa că piața gazelor naturale pentru persoanele fizice se va liberaliza complet începînd cu data de 1 aprilie 2027.

Domnul Pușcașu chiar are ceva cu domnul Niculescu, care este diplomat ca formație și, de aceea, probabil că nici nu știe măcar să dea drumul la aragaz.

Dar, domnul deputat chiar n-are ce face și se gîndește, deja, la ziua păcălelilor? Nu se gîndește și el la Ziua României, la Moș Nicolae, la Moș Crăciun, la Revelion, la Sfîntul Vasile și la faptul că pînă pe 1 aprilie anul viitor domnul Niculescu s-ar putea să nu mai fie premier de multă vreme?

RevelIon Ionescu de la Bradul de Crăciun