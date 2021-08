Fram, ursul bipolar… de pe locul 2, 11, 8 sau 6!

Dacă această rubrică va curge azi în sensul pe care mi l-am propus vom avea în ea exclusiv ziceri din sport, adică de la comentatori, antrenori, ba și de la un fost sportiv devenit demnitar. În deschidere, comentariul bulversant de la finalele de ciclism pe pistă din cadrul Jocurilor Olimpice, transmis de Eurosport 1 pe 4 august. Cei doi comentatori, privind aceeași cursă, văd lucrurile nițeluș diferit. Astfel, comentînd evoluția lui Viviani, unul din ei zice: „Uluitor! Era pe locul 11 la începutul cursei și iată-l acum ajuns pe locul 2!”, în timp ce ălălalt mai-mai că îl confirma, numai că… nu! Adică spune: „Da, Viviani era la început pe 8, iar acum e pe 6!”. Nu are sens să vă povestesc ce am înțeles din cursă, ci doar că din acel moment am tăiat sunetul! Luat cu alte alea, dar mai ales cu metaforele, comentatorul TVR al finalei la fotbal, dintre Spania și Brazilia, trece în revistă evoluția celor două finaliste pînă la acest meci. La un moment dat, scapă guguștiucul: „… iar în sferturi a făcut o demonstrație de forță împotriva echipei care a bătut România cu 4-0”! Atît. Ce înțelegi de aici? Nimic. Fiindcă nu ți-a spus nici care echipă a bătut România cu scorul ăla, nici ce scor s-a înregistrat în meciul din sferturi, ăla dintre Brazilia și… altă țară! Eu zic că important e că maimuțoiul și-a luat banii pentru comentariu, iar dacă ne-ar fi povestit un film horror sau cum a călătorit el de la București la Tokyo am fi ieșit mai cîștigați. N-a fost să fie, fiindcă în loc de astea, anormalul s-a pus la comentat totuși meciul de fotbal, în limba pe care el o consideră româna, și fiți atenți ce i-a ieșit pe gura bucală: „Brazilia pare a avea UN NIVEL DE PROSPEȚIME SUPERIOR SPANIEI”!… că daca ar fi zis normal, ca oamenii, că „Brazilia PARE MAI PROASPATĂ…”, probabil că făcea gîlci. Desertul vine de la dl. Mihai Tudose, fost voleibalist și fost premier al României. Absolut genialul politician, comentînd pe 11 august lipsa totală de reacție a lui Iohannis în cazul amenzii și arestării lui Cîțu în SUA, a zis: „Cînd un PSD-ist se strîmbă la o libelulă e scandal planetar. Cînd unul de-al lor e penal, nici o problemă. Ăștia au citit <Fram, ursul bipolar>!”.