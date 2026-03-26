Editura ap! (ACT și Politon) lansează Corola, un brand dedicat ficțiunii, filosofiei și cărților pentru copii

Editura ap! (ACT și Politon) lansează o nouă marcă editorială, Corola.net, care își propune să aducă în atenția cititorilor cărți de literatură, filosofie, istorie, artă, cultură, dar și cărți pentru copii. Corola.net este un proiect dezvoltat în paralel cu actsipoliton.ro, unde cititorii vor găsi în continuare titluri consacrate din domeniul dezvoltării personale, business, antreprenoriat, educație financiară sau spiritualitate.

Prin intermediul brandului Corola, Editura ap! se extinde către o zonă nouă, una umanistă, care le va oferi cititorilor acces la titluri ce acoperă subiecte variate din aria culturală. Cărțile publicate sub umbrela Corola sunt deja disponibile în mai multe tipuri de formate: print, eBook, audiobook, MP3, oferind astfel fiecărui cititor libertatea și flexibilitatea de a alege o variantă potrivită stilului său. Astfel, pe lângă formatele fizice, cititorii au posibilitatea să asculte audiobookuri în drumul lor spre serviciu, casă sau la plimbare, precum și oportunitatea parcurgerii unei cărți încărcate pe eReader oricând au timpul și disponibilitatea necesare. Titlurile și formatele Corola sunt gândite pentru a face lectura cât mai accesibilă și plăcută tuturor cititorilor.

Corola.net este un concept editorial care își dorește să devină un reper pe piața de carte, un sprijin real în formarea gândirii critice și un prieten de nădejde al iubitorilor de cărți din cele mai variate domenii. La rândul său, Editura ap! își va continua misiunea de a aduce în fața cititorilor titluri relevante de dezvoltare personală și profesional.

Prin proiectul editorial Corola, ne dorim să oferim cititorilor un spațiu destinat culturii, artei, literaturii, dar și un loc în care părinții să găsească titluri educative sau cărți pentru copii sau adolescenți. Dacă cu Editura ap! (ACT și Politon) am construit în decursul a 12 ani un portofoliu solid de carte de dezvoltare personală și profesională, Corola are rolul de a completa acest demers prin cărți care să creeze o punte între copii și lumea înconjurătoare și să invite la reflecție și la înțelegerea lumii în care trăim. Literatura, arta, filosofia, istoria sunt domenii care ne ajută să înțelegem mai bine lumea și locul nostru în ea. Ele oferă repere, deschid întrebări și cultivă interesul față de experiențele umane, indiferent de epocă sau de spațiul cultural din care provin. Prin titlurile pe care le publicăm în colecția Corola, ne propunem să aducem cititorilor texte care formează gustul pentru lectură, încurajează curiozitatea și dialogul dintre generații. Sunt cărți care pot fi citite atât de copii și adolescenți, cât și de părinți, profesori sau de oricine caută o lectură care invită la reflecție. Credem că întâlnirea timpurie cu literatura, arta și ideile marilor gânditori poate deveni un punct de sprijin în formarea unui cititor atent și a unui om deschis către complexitatea lumii. În acest sens, Corola își propune să ofere un catalog atent ales, în care rigoarea intelectuală se întâlnește cu plăcerea lecturii, a declarat Adrian Hoțoiu, director general al Editurii ap! (ACT și Politon).ap! (ACT și Politon) este unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața de carte din România. Specializată în nonficțiune de calitate, editura a adus pe piața locală o serie de autori care au făcut furori în toată lumea, precum Tim Ferriss, Robin Sharma, Tony Robbins, Wayne Dyer, Steve Harvey, Gino Wickman și mulți alții. Totodată, ap! (ACT și Politon) este editura românească sub egida căreia au fost publicate cele mai multe audiobookuri la nivel local. Lansată în 2014, editura a adus în România peste 300 de titluri în format audiobook, multe dintre acestea fiind bestsellere care au făcut înconjurul lumii și au schimbat mii de vieți.

ap! (ACT și Politon) crede în dezvoltarea continuă și aduce cititorilor români titluri care acoperă o gamă variată de subiecte, din sfere precum: dezvoltarea personală și profesională, business, antreprenoriat, spiritualitate sau wellbeing. Titlurile editurii se regăsesc atât în format clasic, cât și sub formă de eBook, MP3 sau audiobook, astfel încât cititorii să se poată bucura de lectură în orice moment al vieții lor.

