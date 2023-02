Editura Lifestyle Publishing, parte a Grupului Editorial Trei, a publicat de curînd volumul ”De ce ne îmbolnăvim. Cum să combați cauza ascunsă a majorității bolilor cronice”, de Dr. Benjamin Bikman. Plină de cercetări surprinzătoare și sfaturi practice, cartea aceasta te va ajuta să cîștigi controlul asupra sănătății tale.

„Cum ar fi dacă, în locul tuturor acestor boli și afecțiuni separate și fără legătură între ele, o singură stare fiziologică – nivelul crescut al insulinei – ar fi răspunzătoare pentru toate aceste suferințe? În <De ce ne îmbolnăvim>, Benjamin Bikman dezvăluie cauza principală a bolilor moderne și oferă un ghid concis pentru a te ajuta să-ți redobîndești sau să-ți menții sănătatea”. – Robb Wolf, autorul bestsellerului The Paleo Solution: The Original Human Diet

În ”De ce ne îmbolnăvim”, dr. Benjamin Bikman, renumit om de știință și profesor universitar de psihopatologie, explorează motivele pentru care rezistența la insulină a devenit atît de răspîndită și de ce este atît de importantă. Dacă nu o vom recunoaște și nu vom face eforturi să inversăm această tendință, bolile cronice grave se vor răspîndi din ce în ce mai mult. Dar eliminarea rezistenței la insulină este posibilă, iar dr. Bikman oferă un plan bazat pe dovezi științifice pentru a o stopa și a o preveni, un program care conține liste de alimente sănătoase, sugestii de meniuri, exerciții fizice ușoare și multe altele.

„Această cuprinzătoare sinteză a științei metabolismului uman susține în mod convingător că rezistența la insulină trebuie considerată inamicul public numărul 1”. – Dr. Georgia Ede, psihiatru nutrițional

Sîntem bolnavi. Oameni din lumea întreagă se luptă cu boli care altădată erau considerate rare. Cancerul, bolile cardiace, boala Alzheimer și diabetul afectează milioane de oameni în fiecare an. Mulți alții se luptă cu hipertensiunea, obezitatea, steatoza hepatică, demența, valori scăzute ale testosteronului, dereglări menstruale și infertilitate, alături de multe altele. Tratăm simptomele, fără să realizăm că toate aceste boli au ceva în comun. Fiecare dintre ele este cauzată sau înrăutățită de o afecțiune cunoscută drept rezistența la insulină.

„Este timpul să introducem în dicționar noțiunea de «rezistență la insulină». Faptul că foarte mulți oameni nu sînt conștienți de această afecțiune răspîndită, cu ramificații grave, este o problemă majoră, una pe care această carte își propune să o rezolve”. – Dr. Aseem Malhotra, cardiolog, autorul bestsellerului The 21-Day Immunity Plan

Benjamin Bikman a obținut titlul de doctor în Bioenergetică la East Carolina University. La Duke-National University din Singapore a urmat un program postdoctoral de cercetare a tulburărilor metabolice, concentrîndu-se asupra rezistenței la insulină. Ca profesor la Bringham Young University, dr. Bikman continuă să studieze insulina și în special rolul său ca regulator al metabolismului uman, dar și importanța ei în bolile cronice. Își publică frecvent cercetările în reviste de specialitate și susține prezentări la conferințe științifice internaționale, cît și pentru publicul larg.

A fost odată un dulap

”A fost odată un dulap” de Patti Callahan – una dintre cele mai recente apariții în colecția Fiction Connection a Editurii Trei – este un tribut adus celebrei serii de cărți fantasy ”Cronicile din Narnia” a faimosului autor C.S. Lewis și a impactului său asupra lumii de astăzi, dar și o mărturie a puterii literaturii de a aduce oamenii împreună și de a împărtăși înțelepciune într-un mod în care nici un alt mediu nu o poate face.

„Un roman emoționant despre puterea transformatoare a cărților, care îi va încînta pe toți cititorii dornici să afle povestea din spatele poveștilor preferate din copilărie”. – Booklist

Megs Devonshire are un talent ieșit din comun la calcule și ecuații. Studiază la Oxford și visează să dezlege cele mai mari mistere ale fizicii. Crede în știință, cu o singură ezitare: fratele ei mai mic, pe care îl iubește nespus, nu mai are mult de trăit, iar știința nu-l poate ajuta. Cînd George devine fascinat de ”Leul, vrăjitoarea și dulapul”, o carte nou apărută a faimosului autor C.S. Lewis, și o imploră să afle cum s-a născut Narnia, Megs nu poate să-l refuze. Deși la început șovăie, Megs se trezește curînd că ia ceaiul cu profesorul de la Oxford și cu fratele acestuia, rugîndu-i să-i ofere niște răspunsuri. Dar tot ceea ce primește sînt povești din copilăria scriitorului, pe care fata i le va depăna mai departe fratelui ei. De ce domnul Lewis nu-i spune direct ceea ce vrea George să știe? Răspunsul îi va dezvălui lui Meg multe adevăruri pe care știința și matematica nu i le pot oferi, iar darul pe care și-a imaginat că i-l face fratelui său – povestea din spatele Narniei – se dovedește în schimb a fi unul pe care George i-l face ei: speranța.

„A fost odată un dulap este o scrisoare de dragoste către toate cărțile cu un mesaj puternic și profund. Megs și familia ei află că poveștile sînt hrană pentru suflet și că, uneori, sînt singura cale prin care putem înțelege viața”. – The Washington Post

Dragostea, angajamentul, familia și mai ales speranța sînt teme puternice în roman. Fiecare membru al familiei Devonshire demonstrează o loialitate tandră unul față de celălalt, chiar și atunci cînd lucrurile par sumbre. Mama s-a refugiat în grădinărit, iar Megs știe de ce: „Nu putea să-l țină pe George în viață, dar putea să facă florile și legumele să crească mulțumită îngrijirilor ei”. Tatăl, a cărui dezvoltare a personajului este relativ liniară, arată o latură mai blîndă cînd citește în sfîrșit „Leul, vrăjitoarea și dulapul” și îl încurajează pe George să vorbească despre asta. Iar Megs își mută atenția de la grila ordonată de numere și ecuații la tărâmul imaginației neexplorate – totul în numele iubirii dezinteresate pentru fratele ei.

„O poveste dedicată tuturor celor a căror viață a fost schimbată pentru totdeauna de o carte”. – Lisa Wingate, autoarea bestsellerului ”Înainte să fim ai voștri”

”A fost odată un dulap” este o poveste captivantă pentru toate vîrstele; o carte care combină faptele și fantezia; un roman puternic și captivant în care Patti Callahan se gîndește la modul în care evenimentele din viața lui C. S. Lewis, în special copilăria, l-au inspirat să creeze lumea magică și mitică din Narnia și personajele care locuiesc în ea. Este o carte de ficțiune istorică impecabil documentată, care s-a născut din imensa pasiune a autoarei pentru C.S. Lewis.

„O carte revelatoare despre imaginație și știință, despre credință și rațiune. O lectură obligatorie pentru fanii lui C.S. Lewis, care îi va ajuta să descopere lucruri uimitoare despre autorul Cronicilor din Narnia”. – Library Journal

Patti Callahan este autoarea a 16 romane, multe dintre ele fiind bestselleruri New York Times și USA Today. Pentru cartea sa ”Becoming Mr. Lewis” a primit nenumărate distincții, printre care The Christy Award „Book of the Year“, The Harper Lee Distinguished „Writer of the Year“ și Alabama Library Association „Book of the Year“.

Este cofondatoarea și una dintre gazdele celebrului show online și podcast Friends and Fiction. Colaborează la publicația Parade Magazine și scrierile sale au apărut în numeroase antologii și volume de povestiri. Locuiește în Mountain Brook, Alabama, împreună cu soțul ei.

”A fost odată un dulap” a fost numită „Indie Next Great Reads“ pe anul 2021 de către American Booksellers Association, precum și una dintre cele mai bune cărți de ficțiune istorică ale anului 2021 de către Toronto Star, The Bookseller, Parade, SheReads, BookRiot ș.a.

Editura Trei