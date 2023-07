Editura Pandora M a publicat recent în cadrul colecției Anansi. World Fiction un nou volum semnat de Shaun Bythell, îndrăgitul librar scoțian cunoscut de cititorii din lumea întreagă ca cel care a împușcat într-o zi un Kindle, după care l-a bătut în cuie pe peretele anticariatului. Confesiunile unui librar, noua lui carte, reprezintă o strălucită continuare a bestsellerului Jurnalul unui librar.

„Sînt absolut încîntat să fac din nou cunoscute cititorilor români detaliile jalnicei mele vieți. Am crezut că ați suferit destul, dar se pare că nu. Dacă sînteți pregătiți să suferiți și mai mult, atunci sper să vin la lansarea cărților mele în România, la toamnă. Pregătiți-vă!”, a declarat Shaun Bythell.

Într-o casă în stil georgian, populată de mii de cărți și stăpînită de un motan dolofan, Shaun Bythell veghează peste teritoriul celui mai mare anticariat din Scoția. Din spatele tejghelei, el este șef și angajat, coleg al unor librari țăcăniți, arhivar și colecționar. Ritmul existenței lui se împarte între numeroasele vizite făcute pentru achiziționarea cărților, întîmpinarea clienților în magazin și mici însemnări zilnice inspirate din întrebările și comentariile acelorași clienți. Meditațiile morocănoase ale lui Bythell despre comerțul cu cărți second-hand, relația în dezintegrare cu partenera lui, viața în Wigtown și pescuitul în rîurile locale îi vor cuceri din nou, cu siguranță, pe cititorii români.

Cititorii români care au îndrăgit cartea de debut a lui Shaun Bythell vor regăsi în volumul Confesiunile unui librar personaje cunoscute, precum Nicky, asistenta sa cu jumătate de normă, o martoră a lui Iehova care pune în rafturi operele lui Darwin în secțiunea de ficțiune și îl consideră pe șeful ei „un impediment pentru succesul afacerii”, sau Anna, partenera sa californiană, care a ajutat la înființarea Open Book în oraș, pe care oamenii o pot închiria pentru două săptămîni pentru a experimenta bucuriile vînzării de cărți și, desigur, pisica Captain, aflată „la limita obezității morbide” și căreia îi place să lase păsări moarte în jurul magazinului. Un nou membru al distribuției de personaje excentrice din cartea lui Bythell este Emanuela, o italiancă de 25 de ani care vine să lucreze la anticariat în schimbul cazării și al meselor zilnice, care își cîștigă într-un final porecla de Bunicuța.

Criticii de la cele mai importante publicații de pe ambele țărmuri ale Atlanticului au scris în termeni entuziaști despre Confesiunile unui librar: „Stilul malițios al lui Bythell seamănă cu ce ar spune comicul Ricky Gervais dacă ar conduce o librărie”. – The Wall Street Journal

„În sloganul mîzgălit pe tabla din magazin se întrezărește ceva din farmecul cîrcotaș al lui Shaun Bythell: Evitați interacțiunile sociale: purtați mereu o carte la voi”. – The Washington Post

„Bythell este un scriitor priceput. El creează o lume atrăgătoare, populată cu personaje pline de culoare. Peisajul scoțian e minunat – gîștele care zboară deasupra mlaștinii, rîul șerpuitor în care librarului îi place să pescuiască… O carte seducătoare, plină de reflecții”. – Minneapolis Star Tribune

„Una dintre cele mai amuzante cărți de memorii scrise de un librar”. – The New York Times

„Cîteodată vesele, alteori melancolice, Confesiunile unui librar reprezintă o relatare plină de farmec din primele linii ale unei industrii pe cale de dispariție”. – Kirkus Reviews

Shaun Bythell este din 2001 proprietarul anticariatului The Bookshop, din Wigtown, cel mai mare magazin de acest fel din Scoția. În 2010 a înființat pagina de Facebook a magazinului, unde postează observații acide legate de întrebările stupide, trăsnite sau comentariile răuvoitoare ale clienților săi. A debutat în 2018 cu Jurnalul unui librar, unde relatează evenimentele cotidiene din viața unui vînzător de cărți vechi, care arată cu totul diferit de versiunea idilică pe care o avem cu toții în minte. În 2019 a publicat Confesiunile unui librar, urmată în 2020 de volumul Seven Kinds of People You Find in Bookshops (Șapte feluri de oameni peste care dai în librării).

Scris sub forma unui jurnal, noul volum include date despre clienții care îi trec zilnic pragul anticariatului pe care îl conduce, meditații morocănoase ale lui Bythell despre comerțul cu cărți second-hand, relația sa în dezintegrare cu partenera sa („Mi-e greu să văd un viitor în afară de cel al unui morocănos irascibil, care trăiește singur”), viața în Wigtown și pescuitul în rîurile locale (”este antidotul perfect pentru orice”) sînt minunat de amuzante și adesea hilare. Este genul de umor autentic care a fost perfecționat de ani de zile de contact exasperant de strîns cu marele public cumpărător de cărți: ”O ceartă masivă cu un client pentru a afla dacă Maigret este un detectiv francez fictiv (eu) sau un pictor suprarealist belgian (ei)”.

Codul Twyford

Editura Trei a publicat de curînd volumul Codul Twyford de Janice Hall – desemnat Crime & Thriller Book of the Year la British Book Awards, un roman diabolic de inteligent și exasperant de original, pentru iubitorii de jocuri de cuvinte, puzzle-uri și povești despre mântuire.

“O premisă delicioasă și o execuție inteligentă… cu o secțiune finală de virtuoz”. – New York Times

Ce legătură poate fi între dispariția unei profesoare și un cod ascuns într-o carte pentru copii?

Acum 40 de ani, Steven „Smithy“ Smith a găsit o carte pentru copii plină de însemnări și note misterioase, scrisă de Edith Twyford, o autoare căzută în dizgrație. Profesoara lui credea că e vorba despre un cod secret inclus în toate romanele lui Twyford, iar cînd ea a dispărut pe neașteptate, Smithy a rămas convins că avusese dreptate. Ieșit din închisoare după o condamnare lungă, Smithy se hotărăște să investigheze misterul. Într-o serie de fișiere audio salvate pe un iPhone vechi, el înregistrează discuții cu prieteni din copilărie și amintiri despre evenimentele care l-au dus în cele din urmă la închisoare. Însă, curînd devine clar că Edith Twyford nu e o simplă scriitoare căzută în uitare. Codul Twyford ascunde un secret important, iar Smithy s-ar putea să fi găsit cheia.

“Plină de nenumărate indicii, acrostihuri și piste false, această captivantă vînătoare de comori pentru restabilirea adevărului este minunat de înșelătoare și cu totul seducătoare”. – Publishers Weekly

Codul Twyford este un tur de forță – un puzzle cu adevărat complex, cu indicii reale de rezolvat, toate spuse cu vocea nesigură a unui protagonist cu o istorie sfîșietoare. „Sînt doar un bătrân într-o mașină veche, vorbind în telefonul lui fii-su”, spune Steven, care a învățat să citească în timp ce era încarcerat, după ce a descoperit că în căruciorul de la biblioteca închisorii nu se găsea doar marfă de contrabandă, ci „era plin de comori care așteptau să fie descoperite.”

“Un labirint neobișnuit și complex. Întru totul originală, aceasta este o poveste care te hipnotizează, cu un final extraordinar”. – Booklist

Janice Hallett a lucrat ca jurnalist și specialist în comunicare guvernamentală. A scris articole și discursuri pentru secretariatul guvernului britanic, Ministerul de Interne și Departamentul pentru Dezvoltare Internațională. Entuziasmul ei pentru călătorii a dus-o de mai multe ori în jurul lumii, din Madagascar în Galapagos, din Guatemala în Zimbabwe, Japonia, Rusia sau Coreea de Sud. Dramaturg și scenarist, a scris comedia shakespeariană feministă Nether Bard și este coautoare a lungmetrajului Retreat. A mai scris romanele The Appeal și The Christmas Appeal.

