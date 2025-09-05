Bunica din avion aruncă GUNOI în APA de pe FRUCT

Vă anunț cu regret că tocmai cînd începuse ”Ce spun românii” ca să ne ofere material pentru rubrica asta de nu-l puteam duce, PRO TV l-a trecut iarăși pe linie moartă și la re-răs-înlocuit cu tîmpenia aia fără nici un haz numită ”Batem palma?”, așa că o vreme, presupun îndelungată, de acum încolo ne vom mulțumi doar cu tîmpeniile reportericești. La despărțirea de ”Ce spun românii”, hai să vedem ce minunății ne-a oferit în ultimele două săptămîni.

Astfel, pe 20 august, Cabral întreabă: ”Cu ce mijloc de transport e posibil să nu fi mers bunica ta?”. Puneți-vă, vă rog, în rolul concurenților. Așa-i că ați fi spus din prima ”vapor” sau ”avion” sau ”trotinetă electrică”? Aflați că nimeni din cei 10 n-a zis ”AVION”, de puteai să crezi că toți au bunici europarlamentare, navetiste pe ruta Otopeni – Bruxelles, ori mai rău: miliardărese cu avioane proprii, cum au The Rolling Stones sau Real Madrid. Iar vacanțele, în mod evident, și le petrec pe transatlantice de croazieră, d-alea pe care cîntă Joe Bonamassa și Eric Clapton. Acu`, că v-am zis ce nu au spus, așa-i că ați vrea să aflați cu ce s-au gîndit dumnealor că n-au mers bunicile lor? Cu autobuzul! Ăsta a fost primul răspuns, dat de un domn care părea totuși să locuiască pe planeta asta.

Vă propun acum un exercițiu mental simplu: întrebați-vă, vă rog, la ce poate fi folosită apa? Aveți, sînt sigur de asta, sute de răspunsuri logice, pertinente, de bun simț. Pariez însă că nu v-ar trece nici unuia prin minte să transformați apa în… buncăr! Ce altceva poți deduce cînd auzi răspunsul de pe 18 august al unei distinse doamne la întrebarea ”Ce arunci în apă?”, decît că dacă o să murim cu toții într-o bună zi, domnia sa ar fi răspunzătoare. Asta, fiindcă singura chestie pe care a putut-o spune a fost: ”GUNOI”!

Asta vine de se leagă cu răspunsul altei doamne, venit cu două zile mai tîrziu, la o întrebare al naibii de grea: ”Ce pui pe un fruct ca să-l mănînci?”. Ei bine, doamna în cauză nu pune zahăr, nu pune frișcă sau smîntînă, ci pune… APĂ! Cum naiba o face să rămînă apa pe fruct pînă să-l mănînce e treaba ei. A mea însă e să mă întreb: dar dacă e prin preajma ailaltă, care aruncă gunoi în apă!? O să mănînce astalaltă fructul cu tot cu gunoiul aruncat pe apa de pe fruct de deșteapta aia?