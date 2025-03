Amintiri din politichie (X)

Unde-i lege-i și tocmeală

Deciziile Curții Constituționale și a Biroului Electoral Central privitoare la candidatura controversatului domn Georgescu, dubla echipei domnului Nea Gigi cu Qlympique Lyon și venirea intempestivă a primăverii sînt evenimentele centrale ale săptămînilor ce au trecut, care mi-au reamintit cele trei domenii în care ne naștem cu toții specialiști – politichie, fotbal și agricultură. După ce am avut un președinte ce mi-a adus aminte, prin prestanță și elocință, de melesteul bunicii, care habar nu avea de nici unul din aceste trei domenii care sînt hărăzite românului spre omnisciență, am ratat la masa verde și șansa de a avea în fruntea țării un vajnic absolvent de Agronomie, specialist în îmbunătățiri funciare și pedologie. Nu, pedologia, cum poate ar crede unii, nu se referă la fapte penale, doar că omul s-a îmbunătățit funciar mai mult pe sine prin capitalele fostelor imperii și, mai nou prin apropiere de București, trăind ca păsările cerului, din mila Domnului. Din mila cărui domn, urmează, sper, să aflăm cît mai curînd.

Toate aceste zbateri societale, cu un mare răsunet emoțional, care unora le-au adus o oarecare liniște, iar pe alții i-a împins să își strige durerile în piața publică, m-au făcut să reflectez la rolul politicienilor, mai ales al parlamentarilor, în societate. În afară de faptul că, precum Bayern Munchen, care domină imperial fotbalul german, sînt hărăziți să fie abonați la prima poziție în topul neîncrederii populare, membrii puterii legislative se ocupă în principal de (surpriză !) zămislirea de legi.

Discutînd cu un prieten, om alfabetizat politic, ce cunoaște principiul fundamental de separare a celor trei puteri principale în stat, spre finalul mandatului meu, acesta mi-a adresat o întrebare extrem de interesantă și pertinentă. Inspirat de faptul că, uneori, mai ales în Occident, există legi remarcabile, care poartă numele celor care le-au inițiat, el m-a întrebat care este capacitatea reală a unui parlamentar de a redacta și trece prin Parlament o lege utilă cu efecte palpabile în societate.

Într-adevăr, rolul ideal al parlamentarului este de a avea contact cu societatea civilă prin audiențe și întîlniri cu organizațiile socio-profesionale și non guvernamentale și de a completa cadrul legislativ pentru o funcționare optimă a statului. Fraza aceasta aridă e doar teoria utilității sociale a membrilor legislativului, practica, însă, ne omoară!

Avînd privilegiul de a fi implicat, într-un singur mandat, în ambele experiențe – Opoziție și Guvernare, am putut să îi spun foarte clar, din start, că oricît de bună și utilă ar fi o lege, ca membru al Opoziției, șansele de a trece prin Parlament un proiect de lege sînt nule. Știu, de la colegii mai vechi, că în cazul în care efectiv Opoziția dorește să treacă un proiect legislativ extrem de benefic, singura șansă este să îl scrie și să îl predea, ca atare, unor membri ai partidului sau a coaliției de guvernare, care îl vor semna ca fiind al lor și îl vor propune spre aprobare. Dacă te încăpățînezi să depui și să aduci pe ordinea de zi un anumit proiect (cum a fost, de exemplu, seria de legi ce vizau proiectul Fără Păcănele) ce poate avea un anumit răsunet comunicațional, în fața ta se vor ridica, precum în poveștile lui Petre Ispirescu, obstacole ivite din pămînt, din piatră seacă. Primul este în Biroul Permanent, care aprobă ordinea de zi a ședințelor. Sertarul proverbial se va transforma pentru fragila ta lege într-o temniță similară cu cele în care a zăcut Papillon sau Monte Cristo. Propunerea în plen de discutare a proiectului va fi mereu respinsă, pînă cînd, dacă e un proiect bun, ce poate fi exploatat în mass-media, va fi luat cu copy-paste de cei care trebuie, iar al tău va fi respins peste ani și ani, pe motiv de redundanță legislativă. Te vei alege doar cu muniția comunicațională a unei conferințe de presă în care partidulețul tău de opoziție va înfiera cu mînie parlamentară răii și urîții ce nu țin cont de bobor. Sanchi !

Dacă nu plătești cui trebuie și cît trebuie, aceste conferințe ținute la ușa sălii de plen nu vor ajunge niciodată în mainstream media și vor fi știri de josul paginii în niște oficine online urmărite doar de bula proprie de votanți. Și chiar dacă ai putea plăti, cei care dau mai mult pot încrunta sprînceana aducătoare de bani bugetați către posturile respective și toată mica ta scenetă va rămîne la fel de cunoscută publicului larg precum rezultatul meciului de fotbal dintre clasa a X-a B și clasa a X-a C de la Liceul Agricol din Lehliu Gară.

Cînd ești la putere se schimbă kalimera, dar nu cu mult. Cînd faci parte dintr-o coaliție și partenerul de alianță e preocupat și el de aspectul comunicațional al legii, la fel ca în viață, fratele mai mic nu are voie să se însoare înaintea celui mai mare. La fel, în partid, seniorii locului sînt cei care trebuie să fie inițiatori, indiferent de maternitatea sau paternitatea ideii. Din discuțiile cu colegii de filială sau alegătorii în decursul celor patru ani de mandat am venit și eu cu cîteva propuneri de proiecte de legi. Am vrut, de exemplu, tot la îndemnul unui prieten, să propun ca 10 % din orele de funcționare ale cabinetelor notariale să fie în afara intervalului luni-vineri 8-16, dat fiind faptul că asta obligă oamenii să își ia concediu cînd au ceva de rezolvat la notar. Am fost îndreptat către un coleg care era notar, iar acesta mi-a propus să mergem la asociația lor profesională să discutăm proiectul, pentru că, nu-i așa, suna cumva ca o forțare de mînă și nu am dori să îi supăram… Din amînare în amînare proiectul s-a născut promisiune și a murit speranță. Și nu a fost singura dată în care m-am convins că una vorbim, dar alta fumăm și nu contează binele public, ci doar cine duce la concurs cîinele.

Cît despre ultimul subiect de (ne)interes de pe agenda politică, din punctul meu de vedere, greva parlamentară anunțată de Opoziția îmbufnată de invalidarea președintelui ales de Kremlin seamănă cu decizia suverană a repetentului clasei de a nu mai ridica mîna la ore pentru că dirigintele i-a aplicat cîteva linii la palmă pentru că iarăși nu a știut lecția.

Pagubă-n ciuperci !

Radu Ciornei

Doctor în Microbiologie, Imunologie și Genetică Moleculară, cu studii făcute în România și în Statele Unite ale Americii. Fost deputat USR de Suceava în mandatul 2020-2024.