Voroneț, Capela Sixtină a Răsăritului

Artistul plastic sucevean Konstantyn Ungureanu BOX, recomandare pentru cineva care ar dori să viziteze doar o singură mănăstire din județul nostru: ”În județ, lumea știe de Voroneț. Acolo este ce vorbi… și, mai ales, Capela Sixtină a Răsăritului și Capela Sixtină a Apusului de la Vatican, vreau să vă spun, eu accept Capela Sixtină a Răsăritului, este amplă, are, cum să spun, are metafizică multă, foarte frumoasă… Bine, acum nu-l diminuez pe Michelangelo, ce a făcut el acolo, dar frumusețea interioară, lăuntrică, este aici, făcută de zugravul Toma. Bineînțeles, asta se repetă la mai multe mănăstiri, se repetă cam aceeași tema, compoziția… chiar este repetiție, pentru că este un canon în sinoadele ecumenice cum și ce și trebuie făcut, și este stabilit foarte bine. Deci, Voronețul. Este și Sucevița, este și Moldovița… Sînt capodopere. Bine, specifice zonelor. Eu am spus că Voronețul este mai cunoscut, așa, prin Capela asta a Răsăritului, Judecata de Apoi, cum mai vrei să o numești”.