”Va fi bine în România?”. ”Dar a fost deja bine”

”Inflația a fost la momentul ăla (pandemie – n.r.) o inflație importată din afară de criza dată de blocarea lanțurilor de aprovizionare. După aia a venit criza energetică provocată de invadarea Ucrainei, care a dus la o inflație la nivel european. Noi am consolidat-o prin lichidități suplimentare în piață. Cu cît sînt bani mai mulți în piață, cu atît există o tendință să crească prețurile și treaba asta s-a întîmplat mai ales în anul electoral, cînd s-au dat mulți bani în piață, s-au disponibilizat. Și acum ne luptăm cu un complex din ăsta macroeconomic, cum spun economiștii, destul de încîlcit, în care, pe de-o parte, trebuie să limităm banii în piață, pe de altă parte, oamenii au nevoie de bani. Inflația le erodează oricum, le diminuează puterea de cumpărare și ajungem toți să ne întrebăm, ca în bancul ăla celebru: <Întrebare la Radio Erevan: Va fi bine în România?>. Și răspuns la Radio Erevan: <Dar în România a fost deja bine!>”. Analistul economic Daniel Apostol este director editorial la <Economistul> și editorialist la profit.ro și la jurnalul.ro. Domnul Apostol a scris pentru profit.ro editorialul intitulat ”Inflația, o amenințare în creștere”.