Deputata AUR de Suceava, Veronica Grosu, l-a întrebat pe premierul PNL, Ilie Bolojan: ”La ce dată va ieși România din recesiune și la ce dată va crește nivelul de trai al românilor?”.

Cum sîntem siguri că domnul Bolojan nu vă va răspunde, în primul rînd pentru că nu știe, încercăm noi un răspuns: depinde de vreme. Adică, atunci cînd se va încălzi, România va ieși din recesiune, unde stă acum învelită cu două pături, pentru că nu are bani de gaz și ține centrala la minim. Totodată, datorită căldurii, nivelul de trai se va dilata, deci va crește.

Așadar, undeva pe la vară, doamnă.

MeTeo Show