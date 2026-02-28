Mingi de la FRF, pentru școlile sucevene care au ales opționalul ”Ora de fotbal”

La jumătate săptămînii trecute, președintele Asociației Județene de Fotbal Suceava, Ciprian Anton, a fost prezent la Sibiu, acolo unde a avut loc o întîlnire a conducerii Federației Române de Fotbal cu reprezentanții mișcării fotbalistice din țară.

”A fost ședința anuală organizată de Federația Română de Fotbal cu toți membrii afiliați. Nu îi aduce pe toți odată, îi aduce în serii și de această dată a fost seria asociațiilor județene de fotbal. Am avut în această sesiune invitați de la FIFA, invitați care ne-au prezentat strategia FIFA grassroots pentru fotbal amator. Grassroots e fotbalul de bază, este un proiect FIFA al fotbalului de bază în care sînt incluse toate competițiile școlare, competițiile de copii. (Adică, vă spune cum trebuie organizate acestea?) Nu neapărat, pentru că noi știm cum să le organizăm, dar să ne spună cum sîntem în momentul de față la nivelul de UEFA, cum putem atrage fonduri pentru aceste competiții, cum putem desfășura aceste competiții în fotbalul amator. FIFA vine către federații, iar noi mergem direct la federație și cu cît avem mai multe echipe, cu cît încercăm să ajutăm fotbalul să crească, cu atît putem accesa proiecte.

Noi luăm în fiecare an de la FRF în jur de 5.000 de euro, 20.000 de lei, pe care i-am folosit la Suceava pentru plata arbitrilor la nivel de copii și juniori. În ultimii doi ani, plata baremului pentru copii și juniori a fost plătită de Asociația Județeană prin acest proiect al Federației (indemnizația pentru un arbitru este de 75 de lei – n.r.).

(De curînd ați oferit mingi unor școli din municipiul Vatra-Dornei. Din partea cui?) Este un proiect național al Federației Române de Fotbal împreună cu Ministerul Educației și Cercetării. Din anul școlar 2026-2027 se va introduce opționalul <Ora de fotbal>. Acest opțional este pentru clasele primare și avem 15 școli care au optat pentru această oră. În fiecare județ au fost maxim 15 școli, pentru că au vrut să vadă cum este la început. Federația a pus la dispoziție cîte 20 de mingi, trei rînduri de maieuri și posibilitatea de a merge în competiții sub egida FRF.

FRF subvenționează și Cupa Timbark, și Cupa Satelor, și Cupa ING. Sînt competiții care au fost preluate din Olimpiada Națională a Sportului Școlar. Deci, în baza protocolului între Federația Română de Fotbal și Ministerul Educației, tot ce înseamnă Olimpiada Sportului Școlar a trecut către aceste trei competiții. Sînt sponsorizate fazele finale. Spre exemplu, la Cupa Satelor, cîștigătoarea din județul Suceava merge la Constanța, cu cazare, masă, cu transport, cu tot. La Cupa Liceelor, ONSS 9-10 sau Cupa Timbark pentru gimnaziu. Federația trimite bani și pentru arbitraj, și pentru premii, trimite cupe pentru premii la faza județeană.