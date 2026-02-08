Un oraș, două primării

Florin Senciuc este un sucevean stabilit de 25 de ani în Statele Unite ale Americii și lucrează la o companie care furnizează aparatură medicală.

”Mă aflu în localitatea Texarkana, o localitate foarte interesantă și o curiozitate geografică – este o localitate care este practic împărțită în două state. Adică, o jumătate din localitate este în statul Arkansas și are primarul ei, și poliția orașului pe partea din Arkansas sub primarul respectiv. Iar partea din Texas este cu primarul ei și cu poliția respectivă, care este în statul Texas. E vorba de jurisdicții, pînă la urmă. Este o curiozitate foarte interesantă și am poposit în noaptea asta în drum spre Dallas. Eu sînt cazat pe partea texană, ca să ne înțelegem bine. (Care este diferența dintre cele două părți ale orașului?) Este diferența la benzină. Benzina e mai ieftină pe partea texană. Benzina ca benzina, dar motorina e mult mai ieftină pe partea de Texas. Texas-ul e faimos pentru mașinile foarte mari și este statul care are și cele mai multe pick-up-truck-uri din tot teritoriul federal al Statelor Unite. E vorba și de taxele locale. Chiar nu cunosc în detaliu care este TVA-ul în Arkansas și TVA-ul în Texas.

(Pe partea texană poartă lumea pălării și pe partea cealaltă, nu?)

Să știi că da, nu ești departe de adevăr. Texanii au tradiția asta de a purta pălăriile alea faimoase de cowboy. Din 10 texani, dacă ai să vezi vreo 4 sau 5, Arkansasul nu, Arkansasul e mai retras, mai tradițional, din ce am văzut eu. (Cam cît e de mare orașul?) Acum, eu nu l-am căutat pe Google, dar este foarte întins. Trece Autostrada 30 prin oraș. Și viitoarea Autostradă 69 o să treacă iarăși prin Texarkana. Eu zic că e undeva la vreo 30-40 de kilometri în lungime. Și am să-ți mai spun la capitolul ăsta, la curiozități, există un oraș în Vermont, și asta eu am să-i provoc pe ascultătorii noștri să se uite pe Google Maps sau pe Google Earth, că e mai fain acolo, e mai grafic, este un oraș care, atenție, are un teatru în care intri pe partea americană la teatru, dar actorii care joacă piesa de teatru sînt pe partea canadiană. Deci granița trece, atenție, graniță statală, trece prin mijlocul clădirii. Eu nu știam treaba asta pînă cînd nu a apărut nebunia cu imigrările. Cetățenii acolo mergeau dintr-o parte în alta numai pe bază de buletin, se cunoșteau între ei. Ei, uite că acum trebuie să aibă pașapoartele la ei. (Nu era suficientă o autostradă pentru oraș, de ce mai trebuie una?) Autostrada 69 este o autostradă care pentru mine are o chestie mai nostalgică, și anume, ea pornește din nordul Statelor Unite și traversează în diagonală pînă în granița cu Mexic. Pornește din nordul Statelor Unite, din orașul Sarnia, în granița canadiano-americană. Autostrada 69 este un interstatal care spuneam că pornește din granița cu Canada și cînd am ajuns eu în Statele Unite în anul 2000, pentru o perioadă bună de timp, pînă acum vreo 10 ani, să zicem, se oprea exact în nordul orașului Indianapolis. Kilometrul 0 era acolo, mai precis într-un orășel numit Fisher’s. Între timp, să zicem 10 ani, autoritățile federale au decis să investească și să dezvolte, să pună în aplicare, să facă autostrada asta să meargă pînă în Laredo, Texas. Ei, vreau să-ți spun că între timp, în ultimii 10 ani, s-a construit foarte mult. Și chiar eu astăzi am venit pe Autostrada 69, care trece deja prin Indianapolis, traversează statul Indiana în diagonală și o să fie în varianta finală pînă în Laredo, care, iarăși, aici o mică paranteză, orașul Laredo este jumătate în Statele Unite. În Mexic îi spunem Nuevo Laredo. Deci același oraș, împărțit în două, dar de graniță statală. Ei, vreau să-ți spun că autostrada asta o să fie o arteră vitală pentru comerț… E legătura cea mai directă între Canada și Mexic. Și o să treacă și pe aici, prin Texarkana. (Foto: Pagina de Facebook TXK Today)