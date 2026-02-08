Fumătorii de cafele și băutorii de țigări

Primarul PSD al Sucevei a oferit una dintre explicațiile pentru majorarea taxei de salubrizare de la 180 de lei de persoană pe an la 300 de lei: ”Sînt destui locuitori ai municipiului care nu plătesc această taxă de salubrizare, prin diverse manevre. Asociațiile de proprietari sînt cele care generează informațiile, avem dovezi și știm că nu sînt cele mai sincere. Sînt mulți suceveni, îndeosebi cei care s-au mutat în cartierele noi, care nu au asociații de proprietari, care sînt scăpați de sub observația celor care urmăresc încasarea taxei de salubrizare. Nu ne mai putem permite să suportăm din contribuția tuturor plata acestor taxe. În 2025, municipiul Suceava a suportat plata a 60 de milioane de lei, din care 20 de milioane lei diferențe din anul anterior, în vreme ce încasările sînt undeva la 19-20 de milioane de lei”.

Așadar, genialul conducător al Primăriei și curtea sa au găsit soluția: cei care nu plătesc să nu plătească în continuare, iar cei care plătesc să plătească mai mult. Plătitorilor nu le rămîne decît ca în timp ce genialul și curtea sa fumează cafele și beau țigări, ei să formeze niște cete de cercetași, să-i depisteze pe neplătitori și să-i pîrască la Primărie. Numai să găsească momentul potrivit, ca să nu-i deranjeze cumva în timpul programului pe fumătorii de cafele și pe băutorii de țigări, pentru că se enervează și nu mai rezolvă nimic.

