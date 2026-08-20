Un citat cît se poate de viu

Analistul economic Daniel Apostol, expert în politici publice și prim-vicepreședinte ASPES, a vorbit despre editorialul său publicat în Jurnalul, intitulat ”Cine e capabil nu conduce, cine conduce nu-i capabil”, în care face o paralelă între situația politică de astăzi și realitățile consemnate în istoria României:

”Am revenit asupra unui text pe care l-am scris în urmă cu mai mulți ani, era pe vremea cînd Traian Băsescu era președinte și Emil Boc era premier. Îl comparam pe președintele Băsescu cu regele Carol al II-lea, care, ne spune istoria, căuta să manevreze partidele pentru a le demonstra incapacitatea lor de a administra țara și pentru a demonstra țării capacitatea sa, singulară, de a conduce. Am preluat ideea, am documentat-o un pic mai mult în actualitate și am făcut această paralelă.

Am plecat de la o frază frumoasă a omului politic Ionel Brătianu care spunea că <prima condiție pentru a fi capabil de a guverna este să fii capabil de a guverna>. Sună, cumva, poate ciudat, pentru că e un truism, un adevăr tautologic, dar surprinde de fapt existența a ceea ce trăim noi acum. Am mai introdus în editorial un alt citat din istorie, sînt pasionat de domeniul ăsta. În 1926, în urmă cu 100 de ani, profesorul Negulescu spunea următoarele: <Trăim și sîntem martorii unei lupte aprige, o luptă a vechilor partide între ele, a noilor partide împotriva celor vechi, a noilor partide între ele și a vechilor partide împotriva celor noi>. Mie mi se pare acest citat din profesorul Negulescu foarte viu astăzi, la un secol după ce a fost enunțat”.