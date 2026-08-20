Cereri mai puține, ședințe mai multe

La 35 de ani de la apariția primei legi privind retrocedările, în județul Suceava sînt înregistrate nu mai puțin 8.922 de cereri restante, pentru soluționarea cărora este necesară o suprafață totală de 12.040,6947 hectare de teren agricol și forestier. După ședința pe această temă pe care a prezidat-o, prefectul Bogdan Păstrăv a comunicat că ”au fost identificate principalele cauze care întîrzie finalizarea dosarelor, între acestea aflîndu-se litigiile, lipsa sau modificarea amplasamentelor, deficitul de teren disponibil, lipsa documentațiilor cadastrale și situațiile în care hotărârile definitive nu au fost încă puse în executare”.

Deci, e clar – peste 10 ani pe vremea asta numărul cererilor va fi mai mic, dar nu cu mult. În schimb, numărul ședințelor în care se va dezbate situația fondului funciar va fi crescut puternic.

Forma fără fond funciar