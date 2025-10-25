Măturătorul de presă

- Trasă de concubin de păr în timpul unui chef stropit cu alcool, o femeie din Adîncata a vrut să se răzbune chemînd Poliția.
- Doi hoți minori au furat portofelul lăsat de proprietar în mașină și au folosit cardurile bancare.
- Trei persoane rănite, după ce doi motocicliști fără permis s-au ciocnit.
- Un minor de 15 ani care conducea o motocicletă, urmărit de polițiști pentru a fi prins.
- O suceveancă băută a sunat la 112 pentru a reclama o bătaie închipuită pe care ar fi primit-o de la iubitul său în pădurea Zamca.
- Un bărbat a comis un accident soldat cu două victime, iar un prieten a încercat să-și asume totul. Ambii au acum dosare penale.
- Un tată din Stroiești a depus plîngere penală împotriva fiului pentru că i-a tăiat cablurile electrice de la hidrofor și de la internet.
- Au venit din Timiș la o nuntă în Suceava și au ajuns pe pat de spital, cu leziuni grave, după ce un șofer beat le-a lovit mașina.
- Obligat să returneze peste 800.000 de lei, plus penalități, după ce a luat subvenții folosind acte false.
- Șofer din Cajvana, prins cu o alcoolemie de peste 1 la mie, după ce a intrat cu mașina într-un stîlp.
- Șofer din Mălini prins cu 111 km/h în localitate și cu permisul suspendat.
- Bărbat din Dorohoi urmărit de autoritățile din Ungaria, prins la Gura Humorului.
- Un șofer care a urcat mort de beat la volan și a provocat un accident cu cinci răniți a fost arestat.
- Tînără de 18 ani, motociclistă, acroșată de un șofer neatent, în fața sediului Poliției Municipiului Suceava.
