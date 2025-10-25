Măturătorul de presă

Trasă de concubin de păr în timpul unui chef stropit cu alcool, o femeie din Adîncata a vrut să se răzbune chemînd Poliția.

Doi hoți minori au furat portofelul lăsat de proprietar în mașină și au folosit cardurile bancare.

Trei persoane rănite, după ce doi motocicliști fără permis s-au ciocnit.

Un minor de 15 ani care conducea o motocicletă, urmărit de polițiști pentru a fi prins.

O suceveancă băută a sunat la 112 pentru a reclama o bătaie închipuită pe care ar fi primit-o de la iubitul său în pădurea Zamca.

Un bărbat a comis un accident soldat cu două victime, iar un prieten a încercat să-și asume totul. Ambii au acum dosare penale.

Un tată din Stroiești a depus plîngere penală împotriva fiului pentru că i-a tăiat cablurile electrice de la hidrofor și de la internet.

Au venit din Timiș la o nuntă în Suceava și au ajuns pe pat de spital, cu leziuni grave, după ce un șofer beat le-a lovit mașina.

Obligat să returneze peste 800.000 de lei, plus penalități, după ce a luat subvenții folosind acte false.

Șofer din Cajvana, prins cu o alcoolemie de peste 1 la mie, după ce a intrat cu mașina într-un stîlp.

Șofer din Mălini prins cu 111 km/h în localitate și cu permisul suspendat.

Bărbat din Dorohoi urmărit de autoritățile din Ungaria, prins la Gura Humorului.

Un șofer care a urcat mort de beat la volan și a provocat un accident cu cinci răniți a fost arestat.