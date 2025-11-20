Surprinzătorul domn Ungureanu

Din disputa privind pensiile magistraților nu putea lipsi deputatul USR de Suceava, Emanuel Ungureanu, dat fiind faptul că se pot ciuguli cîteva grăunțe de simpatie din partea poporului nervos: „În România nu avem bani cu nemiluita pentru privilegiați. Și să ai o pensie necontributivă mai mare decît salariul este o nesimțire. Asta o spun cît se poate de clar. E o nesimțire reglementată prin lege, nu de mine”.

Virulența domnului Ungureanu ne-a surprins, în condițiile în care știe prea bine cît au de muncă magistrații. Știe, pentru că în cei nouă de deputăție, Emanuel Ungureanu a contribuit la sufocarea sistemului de justiție prin plîngerile penale pe care le-a depus la foc automat.

SuFoc cu foc