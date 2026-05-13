Dilema electorală a lui Gheorghe Șoldan

Unul dintre drumurile din județul Suceava care sînt praf și pulbere intră, în sfîrșit, la asfaltat. Pe 6 mai 2026, președintele PSD al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că, ”astăzi, a fost semnat contractul și începem modernizarea drumului județean DJ 208B, pe tronsonul Hănțești – Berești – Șerbănești, peste 10 kilometri de balast, gropi și denivelări. Un drum ignorat ani la rând de fostele administrații, un calvar pentru conducătorii auto și o frână în dezvoltarea comunităților pe care le deservește”. Lucrările ar urma să fie terminate în doi ani de la începerea efectivă a acestora.

Din punct de vedere electoral, domnul Șoldan trebuie să fie în dilemă: dacă lucrările se vor termina mai repede, electoratul va uita pînă în ziua alegerilor, dacă lucrările se vor încheia mai tîrziu, cît să se prindă campania electorală, lumea va spune că s-a făcut intenționat, iar dacă se vor termina la timp oamenii vor spune că ce mare brînză s-a realizat, acest lucru fiind trecut în fișa postului de președinte al CJ, și, în consecință, vor vota funcție de valul creat de știrile din presă și de comentariile ”avizate” de pe rețelele de socializare.

