Sucewianie, odwiedźcie Polskę!

Președintele Uniunii Polonezilor din România, deputatul sucevean Ghervazen Longher, a devenit membru al Consiliului Consultativ al Diasporei Poloneze pe lîngă Președintele Senatului Republicii Polone. Din acest comitet fac parte 16 persoane din toată lumea, inclusiv Statele Unite ale Americii, Australia, Canada și țări din Europa și America Latină. Întors recent din Polonia, domnul Ghervazen a povestit la Radio Top:

”Am fost și la deschiderea sesiunii Senatului. Nu este ceva impresionant. Președintele Senatului deschide sesiunea, este și o regulă la ei, are un baston cu care lovește de trei ori în podea și zice că începe sesiunea Senatului. Nu este nimic special, este exact ca și la noi și începe direct ședința, să zic așa. Senatul Poloniei are 100 de senatori, numai că au vreo 450-460 de parlamentari, de deputați. La noi sînt 330. Nu știu exact dacă e mai bine sau mai rău să fii parlamentar în Polonia, tot acolo, undeva, și ca indemnizație. Sigur că în Polonia un deputat poate să opteze, dacă are o firmă, dacă este om de afaceri, poate să opteze între salariul de la firmă și salariul de la Parlament. Legislația permite acest lucru. Așa scapă statul de o povară financiară. El își alege unde vrea. Sigur că celelalte cheltuieli pe birou sînt… Financiar nu e mare diferență.

(În ceea ce privește oamenii de rînd), ei poate cîștigă în unele domenii mai bine, dar în altele sînt aproape acolo unde sîntem noi. Adică, noi sîntem aproape de ei, pentru că întotdeauna se zice că Polonia e mai sus. Sigur că în forma statisticilor dacă te uiți, la ei salariul mediu pe economie este un pic mai mare decît la noi. Dar din ceea ce am văzut eu, aici, de exemplu, profesorii au în unele cazuri salarii mai mari decît în Polonia. La puterea de cumpărare este o problemă: la noi e un pic mai scump decît la ei. În ultima perioadă, de cînd a fost pandemia și cu războiul, s-a mai echilibrat. Adică au crescut și la ei prețurile. La noi au fost prețurile plafonate și s-a văzut acest lucru. Dar, în general, sînt prețuri un pic mai mici decît la noi, mai ales la haine, la mîncare… Sînt foarte multe firme care produc mîncare care sînt și pe piața noastră. Dacă te duci la magazine din astea mari vezi că sînt produse poloneze foarte multe. Piața imobiliară la ei e un pic mai scumpă decît la noi.

Polonia s-a dezvoltat foarte mult, au făcut un muzeu, <Muzeul Insurecției>. Este un muzeu extraordinar care arată ce atrocități s-au petrecut în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, cînd și nemții, și rușii au năvălit peste ei. Practic, armata poloneză de atunci, armata subterană poloneză, a făcut un număr de 320.000 de soldați. Acolo se regăseau și tineri, și femei: armata de rezistență. Armata de rezistență care, practic, a rezistat prin canalele Varșoviei. Acolo arată toate aceste chestiuni care sînt foarte greu de privit, dar fac parte din istorie și trebuie arătate lucrurile astea ca să nu se mai întîmple niciodată. Muzeul ăsta are în jur de 10-15 ani, dacă nu mă înșel. Este făcut mai mult de fostul președinte al Poloniei, Lech Aleksander Kaczyński, cel care a murit în accidentul aviatic. El a fost și primarul Varșoviei și atunci a construit acel muzeu.

N-am avut, sincer, timp de vizitat în afară de muzeu, dar Varșovia e un oraș care merită de văzut. Absolut merită și încurajez toți românii dacă vor să meargă. Cracovia, Wroclaw, Varșovia sînt centre mari, Gdańskul… e ce vedea. De multe ori noi mergem în altă parte, în Vest, și nu vedem aici, la 1.000 de kilometri, ce frumusețe… Sînt foarte mulți turiști. Dacă ieșiți seara în oraș nu auziți vorbindu-se în polonă, numai în engleză, franceză, în diferite limbi. Sînt foarte, foarte mulți turiști. Polonezii sînt foarte primitori. Dacă intrați la un restaurant sau la un bar, este extraordinar, sînt foarte profesioniști și încearcă să atragă clientul. Se comportă foarte frumos. Cred că este mai ieftin în Varșovia decît în București. Sigur că sînt prețuri și prețuri, depinde de unde mergi, dar în acest moment se poate rezerva și prin telefon o cameră, un apartament… Sînt hoteluri foarte multe. Depinde de acțiunile care se petrec în Varșovia. De exemplu, poți să găsești aceeași cameră cu 200 de zloți, adică cu 200 de lei, la un hotel, iar a doua zi poate să fie 560. Dacă e un concert, iar atunci hotelul își modifică prețurile. Varșovia este un hub al Europei. Am mers cu avionul și din București în Varșovia și din Varșovia în București, foarte multe persoane care practic au schimbat avioanele… Deci, se pare că din Varșovia poți să mergi în toată lumea. Este foarte mare aeroportul din Varșovia, dar nu-i vorba de mărime, ci de conexiunile pe care și le-au format polonezii. De exemplu, LOT-ul este pe profit în momentul de față. E tot companie de stat cum este TAROM-ul la noi. Ei sînt pe profit pentru că au luat anumite măsuri și au redresat compania. Acum cîțiva ani de zile aveau și ei probleme, au trebuit să se finanțeze din partea statului, dar acum sînt pe profit. Nu sînt sigur, dar cred că nu mă înșel dacă spun că de la București la Varșovia TAROM-ul nu mai zboară, zboară LOT-ul, pentru că au făcut parteneriat și zboară avioanele poloneze. Ai noștri zboară în altă parte. LOT-ul are și Varșovia-Oradea, și Cracovia-Cluj. N-au pe Iași. Am avut o discuție cu președintele LOT-ului, se lucrează, poate că pe viitor vom avea, eventual, Suceava sau Iașiul. Noi tragem pentru Suceava. Și atunci, sigur că ei, în funcție de profituri, în funcție de cîți oameni sînt… Știau despre Suceava, sînt profesioniști”.