Conform Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, pe 9 noiembrie, s-a consemnat ”aducerea pentru întâia dată pe meleagurile Bucovinei a unui fragment din cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Matrona cea Oarbă, cunoscută pentru grabnicul ajutor oferit celor aflați în suferință. Luni, 9 noiembrie 2026, clerici, monahi și monahii, copii, tineri și numeroși credincioși au însoțit pe străzile municipiului odoarele Sfintei Matrona și ale Sfântului Mare Mucenic Mina, în cadrul Procesiunii <Pe urmele Sfinților Tămăduitori>, organizată în apropierea sărbătorii ocrotitorului bisericii parohiale din cartierul Obcini”.

Chiar dacă pe la 17.30 se întunecase de ceva vreme, iluminatul public nu era aprins în municipiul Suceava, iar lumînările credincioșilor au putut lumina doar o parte din întinsul municipiu reședință de județ. Noi știm că primarul Vasile Rîmbu este o adevărată lumină, care poate face din noapte zi în tot orașul, dar, din păcate, la ora aceea, acesta era deja acasă, la Șcheia, unde, bineînțeles, lucra la noi planuri pentru aducerea civilizației la Suceava. Mulțumim!

Marele Mucenic LuMina