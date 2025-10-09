Studenție și tehnologie

Gabriela Scutaru, profesoară de biologie la Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” și directoarea Centrului de Excelență de Învățămînt Suceava, crede că ”este și bine, și rău” că elevii folosesc tot mai mult ChatGPT-ul: ”Este bine în sensul în care, mă rog, au acces la unele informații, deși, din proprie încercare, nu întotdeauna informațiile pe care le furnizează ChatGPT chiar au o mare valoare informațională. Negativ, în sensul în care îl folosesc mult prea des pentru a-și face temele, pentru a copia, pentru a avea acces facil la niște informații fără să le treacă prin filtrul gîndirii, și atunci nu e întotdeauna bun. Toate lucrurile au și o parte pozitivă, și una negativă. Așa e și aici. E important să știm ce facem cu ele.

Este un trend să folosim această inteligență artificială care ne dă totul de-a gata. Nu e bine, din punctul meu de vedere, nu e bine. Poate că am eu o gîndire mai tradiționalistă, dar nu cred că folosește prea mult. E una să folosești informația, dar, încă o dată, una este să lucrezi tu cu ea, și alta este să o iei de-a gata.

Nu am cum să-i opresc. Eu le mai spun, într-adevăr, nu întotdeauna se uită frumos la mine. Uneori se gîndesc că sînt total depășită în concepții… <Uite și la asta!>, dar, da, de spus, le spun…

Încerc să le explic. Și nu sînt singura. Am avut pe 1 octombrie o discuție cu un fost elev, care acum este student la Viena, și pe 1 octombrie a fost chiar deschiderea anului universitar, și mi-a transmis o mare parte din discursul rectorului Universității de Medicină din Viena. Și unul dintre punctele atinse de rectorul de acolo a fost tocmai acesta – i-a îndemnat pe studenți să nu considere că știu tot, să considere că au foarte mult de învățat, indiferent cît de multe informații le pune la dispoziție tehnologia.

(Studentul de la Viena este fiul Cristinei Iordăchel și al lui Marian Ionescu – n.r.). Este un copil excepțional. Este singurul român din acest an care a intrat la Medicină la Viena. Mai există un coleg român care este, cred, cu doi ani mai mare decît el. S-au găsit, deja, evident. Dar, din anul lui, da, este singurul român, și a intrat cu un rezultat foarte, foarte bun, în urma unui examen draconic, așa cum noi nu ne imaginăm. Examenul a constat, în primul rînd, în trei probe diferite, toate susținute în aceeași zi, scris. Timp de șapte ore s-au desfășurat aceste probe și nu a crîcnit nimeni fiindcă a durat prea mult… probe care au însumat, pe de o parte, o verificare a cunoștințelor științifice, Biologia pe primul loc, Chimie, Fizică, Matematică, Logică. Apoi au avut diverse probe, inclusiv de memorie. Probele sînt foarte, foarte grele. Numărul de candidați este foarte mare și din toată lumea”.