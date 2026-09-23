Prima grădiniță cu program prelungit din comuna Moldovița va fi deschisă în curînd, în satul Rașca. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, însoțit de primarul Alin Boșutar, a fost să vadă cum merge treaba, mai ales că administrația județeană a contribuit cu 500.000 de lei la această investiție. Grădinița, care mai are nevoie doar de mobilier și celelalte dotări pentru a fi deschisă, a fost amenajată în clădirea unei foste școli. În cîțiva ani, grădinița va fi transformată în creșă și mai apoi în maternitate.

După aceea, la Moldovița va fi realizat un film cu titlul ”Strania poveste din Moldovița de pe vremea cînd aceasta era condusă de Alin Boșutar”.

O, ce poVeste minunată!