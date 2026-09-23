Funcția de prefect, un instrument

”Într-un stat de drept, mizele politice se opresc acolo unde începe dosarul. De acolo înainte trebuie să vorbească legea, probele și magistrații. Am suficientă experiență profesională și administrativă ca să știu că, dincolo de zgomotul public, lucrurile serioase se tranșează prin argumente juridice și prin respectarea legii. Cu această încredere mă întorc în sala de judecată”. Traian Andronachi, fost prefect PSD de Suceava, la revenirea în avocatură. Primul dosar care a fost pus în mapă de domnul Andronachi este cel în care-i implicat Lorand Ercse, secretarul general al Organizației Județene a PSD Suceava, care tocmai a fost zburat din funcția de director general interimar al operatorului de apă și canal ACET Suceava, unde fusese plantat de președintele Consiliului Județean Suceava, președintele PSD Gheorghe Șoldan. Lorand Ercse a trebuit să plece, pentru că pe scaunul de director general s-a așezat Florin Olaru, omul primarului Sucevei, Vasile Rîmbu. Anterior, domnul Olaru fusese zburat la rîndul său, pentru a se așeza domnul Ercse.

Este arhicunoscut faptul că Gheorghe Șoldan l-a plantat și pe Traian Andronachi în funcția de prefect, iar acesta plecat doar pentru că PSD a părăsit guvernarea. Domnul Andronachi este cel care, în calitate de prefect, a făcut plîngere în instanță și a blocat acțiunea de licitare a locurilor de parcare din municipiul Suceava declanșată de Vasile Rîmbu. Astfel, Traian Andronachi i-a făcut pe plac lui Gheorghe Șoldan, care și-a dorit să se termine cu licitațiile pentru parcări și care a inițiat demersurile în urma cărora Vasile Rîmbu a fost suspendat din PSD pînă în luna iulie a anului viitor. Traian Andronachi ar fi putut să nu se bage în dosarul Ercse, dar a făcut-o parcă pentru a arăta că, într-adevăr, atunci cînd a blocat în instanță proiectul privind parcările cu plată a făcut-o în calitate de om și de avocat al lui Gheorghe Șoldan, și nu de prefect, funcția de prefect fiind doar instrumentul prin care să-i facă pe plac șefului PSD Suceava.

Mai mult ca prefectul