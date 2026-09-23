ANUNȚ PUBLIC

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, Direcția Silvică Suceava din mun. Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, jud. Suceava anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Schimbarea categoriei de folosință a unor terenuri din fondul forestier proprietate publică a statului, în suprafață totală de 2,2420 ha pentru execuție drum forestier Pârâul Rece” propus a fi amplasat în com. Stulpicani, jud. Suceava.

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Suceava din mun. Suceava, str. Bistriței nr. 1A , jud. Suceava și la sediul titularului Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, Direcția Silvică Suceava, din mun. Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, jud. Suceava de luni până joi între orele 0800 – 1630 și vineri între orele 0800 – 1400.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Direcției Județene de Mediu Suceava.