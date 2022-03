Strada și aglomerația de oameni care așteaptă

”Arată cam ca în Harkov, cam ca-n Kiev, cam trei-patru clădiri sînt dărîmate sau pe cale de-a se dărîma și a cincia… Am stat la un hotel la care am putut să mă duc pînă pe acoperiș și de-acolo puteai să vezi toată Havana în jur și așa-i cum vă spun eu: 20% e reabilitat, 80% e dărîmat sau pe cale de-a se dărîma. Culmea este că mai și locuiesc în acele clădiri oameni. (…) Valuta cash nu are voie să circule în Cuba, teoretic. Numai cu cardul. Sînt foarte multe magazine. Numai cu card, dar înăuntru găsești cam ceea ce găseam noi în `88-`89 sau în `87, atît. Atît, nimic mai mult. Poate din cînd în cînd niște carne… Atenție, se plătește numai cu valută forte în acele magazine. Pentru populație… Din cînd în cînd se aude că undeva, la o ușă, pe o anumită stradă, la o anumită scară, se vor da niște pulpe de pui. Nu se știe dacă vin, dacă nu vin, lumea se adună, nu se așează la rînd, ci se strîng buletinele la început, după care ei stau pe trotuar, sprijină pereții… Mergînd prin Havana nu se poate să nu vezi la fiecare stradă cîte o aglomerație de oameni care nu fac nimic. Așteaptă. Chiar așa în sărăcia lor există o stare de fericire, în sărăcia lor sînt fericiți, asculți muzică, pentru extrem de puțini bani… Pentru turiști e cît de cît interesant. Cam o dată. A doua oară nu știu dacă… Parcul de mașini…. Am mers cu mașină de 70 de ani”. Rectorul USV, profesorul universitar doctor inginer Valentin Popa, după vizita efectuată în acest an în Cuba.