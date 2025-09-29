Starea de bine și starea de rău

Șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, și conf. univ. dr. Otilia Clipa, de la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Suceava, au participat la Atelierul Internațional TAIEX, dedicat prezentării reformelor în domeniul educației, implementate cu sprijinul Instrumentului de asistență tehnică al Comisiei Europene. Evenimentul organizat de Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu UNICEF România și Comisia Europeană, a fost găzduit Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București. Una dintre temele abordate a fost ”Învățarea socio-emoțională (SEL) și starea de bine a elevilor”.

Dacă ar mai fi stat și joi, 18 septembrie, la București, și dacă ar fi trecut prin fața Ministerului Educației, cei doi profesori ar fi văzut demonstrația sindicaliștilor din educație care acuză starea de rău a cadrelor didactice.

Editura Didactică și Demagogică