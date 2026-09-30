Stadionul de la Șcheia, doar în desene

Ca un făcut, pe 23 septembrie, în presa suceveană au apărut imagini cu stadionul pe care președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, nu-l va face la Șcheia, dar nici în altă parte. Au apărut niște desene, cum au mai apărut și altele în ultimii ani, după ce la începutul acestei luni domnul Șoldan anunța triumfător că au fost finalizate documentația și studiul de fezabilitate pentru complexul sportiv: „Vorbim de un stadion cu 15.000 de locuri. Să ne bucurăm și noi, județul Suceava, Moldova, celelalte județe, de o arenă multifuncțională, așa cum merităm, nu doar pentru fotbal, ci și pentru alte evenimente”.

Desenele n-au apărut întîmplător, ci doar la cîteva ore după ce, întrebat dacă pentru Botoșani nu ar fi bun un stadion în afara orașului, președintele Consiliului Județean Botoșani, Valeriu Iftime, declara la Tele M: ”Ba da, e foarte bună ideea asta. Ideea mea la început a fost să facem undeva la Dumbrăveni, între Suceava și Botoșani. Jucăm amîndoi. I-am spus acum domnului președinte de la Județ, de la Suceava… Îl las să se calmeze, o să-l facă, dar n-o să-l facă, fiți liniștiți că nu face stadionul, cum nu fac eu mîine nu știu ce cimitir în centrul orașului. Deci, n-o să se întîmple asta. Cea mai bună soluție pentru cele două entități, financiare și logistice, ar fi să facem acolo. Doar că există această luptă a suporterilor că Suceava este dușmanul nostru și Suceava spune că Botoșaniul. (…) Acum 5 ani de zile am vorbit cu domnul primar Lungu (fostul primar al Sucevei – n.r.) și mai-mai ne pregăteam. El spunea că am ăsta în oraș (stadionul ”Areni – n.r.) și-l dau, iau de la un investitor imobiliar niște bani și-mi fac bani pentru stadion, și eu la fel, vorbim cu primarul nostru… Dar, nu m-am înțeles atunci cu primarii noștri”.

Valeriu Iftime, om de afaceri de succes care ține de ani de zile echipa de fotbal de primă ligă FC Botoșani, știe el ce spune. O să rămînem doar cu desenele.

Desenele aninate