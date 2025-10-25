Spania, în nici un caz Brazilia

”Domnule, să știți că nu numai la echipă națională cea mare a avut evoluții slabe (recent, Suedia a fost învinsă pe teren propriu de Kosovo cu 1-0, în preliminariile Campionatului Mondial – n.r.). Nu știu, mi se pare că i-a bătut Kosovo și la Under 21 sau la Under 19. La una din echipele astea i-a bătut tare de tot la ei acasă. Deci, nu știu ce se întîmplă cu fotbalul suedez, dar este în picaj față de cel din Norvegia și din Danemarca. De altfel, mă așteptam ca fotbalul suedez să fie condus de un fotbalist, de Zlatan Ibrahimovici. Mă așteptam să conducă fotbalul cu atîta experiență fotbalistică și ochi de om de fotbal. Dar uite că așa e în fotbal. De sus, de la UEFA, FIFA, fotbaliștii sînt dați la o parte din aceste structuri. (Dintre naționalele actuale din Europa, care vi se pare cea mai bună?) Spania. Nu îi rezistă nimeni, domnule. Cred că ea va fi și campioană mondială. (Dar, avem America Latină, Brazilia, Argentina…) Domnule, ce să spun… Brazilia, de ani buni nu mai formează o echipă. Nu mai au spiritul ăla de echipă. Pe mulți jucători din Brazilia i-au înnebunit banii. Arabia Saudită. Salarii mari. Eu nu consider Brazilia o favorită. Cu toate că au un antrenor foarte capabil și cu o mare experiență (Carlo Ancelotti – n.r.)”. Marin Barbu, fostul antrenor al fostei echipe de primă ligă Foresta Suceava, este observator de joc la Liga I și caută talente pentru clubul de fotbal de Liga a II-a Sepsi OSK Sfîntu Gheorghe. (Foto: The Independent Uganda)