”Ca să înțeleagă oamenii despre ce este vorba, aici va fi garat elicopterul SMURD pe care Consiliul Județean îl primește de la Ministerul Afacerilor Interne pentru operarea pe zona montană, pentru situațiile excepționale, și mă refer aici la apelurile pentru accidente, pentru fel de fel de intervenții rapide, AVC-uri, infarct și alte intervenții. (…) Aici, la Cîmpulung Moldovenesc, vedeți hangarul și birourile, zona de odihnă pentru cei care operează heliportul. Va fi platforma heliportului de 20 x 20 metri, aleile de acces, împrejur un gard fonoabsorbant pentru limitarea zgomotului pentru vecini, instalație de balizaj pentru dirijare luminoasă a aparatelor de zbor, toate utilitățile, depozit de carburant, stație pentru stingerea incendiilor, parcări. Va deservi toată zona de munte a județului Suceava, și nu numai”. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, 24 septembrie 2024. Domnul Flutur mai spunea că avea asigurări din partea constructorului că punctul de operare aero-medicală va fi gata în toamna acelui an.

Dana Humoreanu, de la ”Monitorul de Suceava”, a scris pe 13 noiembrie 2026 că Spitalul din Bistrița se alătură oficial echipelor de la Suceava și Iași pentru operarea elicopterului SMURD care va fi alocat bazei aeromedicale de la Cîmpulung Moldovenesc. Și a mai spus Dana că, ”deși lucrările fizice la bază au fost finalizate demult și personalul medical din Suceava și Bistrița a parcurs etapele de pregătire specifică pentru misiuni de zbor, a fost necesară și reglementarea cadrului juridic de colaborare interspitalicească pentru funcționarea integrată a serviciului. Când va avea loc prima misiune medicală cu un echipaj care va decola de la heliportul de la Câmpulung Moldovenesc nu se știe încă”.

De vină pentru lentoarea cu care s-au mișcat lucrurile este locul ales pentru înființarea punctului de operare aero-medicală. Dacă e Cîmpulung Moldovenesc e și timpulung moldovenesc.

HeliPortul popular