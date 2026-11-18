Joi, 12 noiembrie, pe drumul care leagă Suceava de Vama Siret se călcau tirurile pe cauciucuri din cauza aglomerației, Poliția Rutieră fiind nevoită să scoată mai multe echipaje pe traseu ca să fluidizeze circulația. Prefectul Traian Andronachi s-a supărat cînd a văzut haosul de pe șosea. El a spus că traficul a fost îngreunat din cauză că în vama ucraineană a fost încetinită acțiunea de procesare a tirurilor și că situația ar fi fost alta dacă Poliția de Frontieră ar fi trimis la timp informații Poliției Rutiere, acesta adăugînd că ”pentru ceea ce s-a întîmplat, șeful Poliției de Frontieră și șeful poliției din PTF Siret au fost atenționați verbal”.

Deci, nu mormolocii de ucraineni au fost vinovați pentru că ne-au blocat șoseaua, ci polițiștii noștri de frontieră. Dacă la Siret ar fi fost punct de trecere pe calea ferată, atunci vinovat ar fi fost, normal, acarul Păun.

Miercurea Ciuc și Joia Cauciuc