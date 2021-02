Șeful de galerie

„Am fost șef de galerie studențească la Poli Iași. Am fost cînd era Poli în <A>. Atunci ajunsese președinte al clubului prorectorul Institutului Politehnic din Iași, un profesor universitar de la Construcții pe nume Șerbescu. Pe lîngă galeria pe care o avea din oraș, el a vrut expres să aibă și o galerie studențească. Într-un an de zile ne-am plimbat toată țara. Cel mai rău am dus-o la Craiova. Ne-au spart și autobuzul cu pietre… Am luat și bătaie de la olteni. Facultatea am făcut-o în perioada 1980-1985 și în anul III am fost șeful galeriei studențești. Ni se puneau gratuit la dispoziție autobuze pentru deplasări”. Consilierul județean Vasile Tofan, fost primar al Fălticenilor și fost student la Iași.