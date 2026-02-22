Școala Nepopulară de Artă

Jupanu
Deputatul AUR de Suceava Petru Negrea i-a transmis o interpelare prim-ministrului PNL, Ilie Bolojan, în care i-a semnalat problema încadrării necorespunzătoare a personalului care desfășoară activități de predare în cadrul Școlii Populare de Artă Suceava. Domnul Negrea a arătat că, în județul nostru, profesorii care predau discipline artistice sînt încadrați pe funcția de „expert”, deși activitatea lor este una exclusiv didactică.

Deputatul a greșit adresantul. La gradul de popularitate pe care îl are domnul Bolojan, acesta ar putea rezolva doar problemele de la Școlile Nepopulare de Artă.

BoloJean de la Oradea

