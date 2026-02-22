Domnilor ziariști,

Subsemnații, oficiali ai Primăriei Sucevița, ne exprimăm nedumerirea în legătură cu cele relatate în ultimul număr al publicației Jupânu’, în pagina 4, în articolul intitulat ”O ofertă și mai generoasă”, în care luați în derîdere inițiativa celor mai responsabili membri ai comunității, adică noi, menită să rezolve problema lipsei unui medic de familie în comuna noastră. Nu am înțeles exact asupra căreia dintre ofertele pe care le-am făcut eventualului medic vi s-a pus, cum se zice la noi, la munte, pata. Oricum, le-ați înșiruit corect, ceea ce ne ușurează și nouă redactarea acestei replici. Așadar, ”cabinet modern”. Ce nu vă convine: că îl avem sau că nu fi poate modern ca alea din Manhattan? Păi, s-avem pardon: sigur că nu este chiar ca alea, și nici ca celelalte, din Osaka ori din Auckland, adică nu are tehnologie laser, dar asta din rațiuni de strategie militară: păi, dacă vin rușii peste noi și pun mîna pe laser, precis că l-ar transforma în armă. Așa că mai bine, mai sigur, e cabinetul fără lasere. Apoi, ”locuința”. Ce ați vrea, să termine omul consultația, iar apoi să nu aibă cu ce pleca la el acasă, la Rădăuți ori chiar la Suceava? Așa, dacă are locuința lui proprie, nici nu mai are grija plecării, doar încuie ușa de la cabinet și trece în partea ailaltă a casei, unde are două camere numai ale lui, plus o bucătărie echipată cu sobă pe lemne din aia performantă, pe care poate să pună și țuica la fiert pînă se prăjește păstrăvul, iar dacă are noroc și nu se taie curentul, mai tîrziu poate vedea și ”Chefi la cuțite”, ca să-și mai diversifice meniul, că doar n-o să mănînce păstrăvi toata viața, și nici bursucul sacrificat pentru untura care se știe că vindecă tot.

Eeiii, și ajungem la indemnizația lunară de 3.000 de lei. Ăsta nu-i salariul lui, pe care-l ia de la Ministerul Sănătății, ci un fel de mică atenție pe care i-o dăm noi sub formă de bonus, că doar vine și la dînsul vacanța, iar fără bonusul ăsta ar putea merge doar la ”all exclusive”!… adică să jinduiască după toate alea, fără să-și permită să se bucure de ceva. Cît privește celelalte facilități, adică citirea gratis a acatistelor, probabil că nici nu va mai avea nevoie, fiindcă cu așa un medic bun, la noi n-o să mai moară nimeni, deci nu se vor mai citi acatiste.

Primăria Sucevița, așteptînd doctorul sau doctorița