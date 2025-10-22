Cristina Sbîrnea, membră a Consiliului Local Suceava din partea USR, a sărit ca arsă atunci cînd a văzut ce nenorociri se întîmplă la Spitalul Clinic Județean Suceava. Unde a văzut? Pe pagina de Facebook a deputatului USR de Suceava, Emanuel Ungureanu, care a publicat o fotografie cu două angajate ale unității medicale traversînd strada de la Spitalul Nou către Spitalul Vechi și care a cerut imediat o anchetă din partea Spitalului și a DSP, spunînd apăsat că așa ceva nu este posibil.

Imediat doamna Sbîrnea s-a băgat în seamă scriind la postarea colegului său de partid: ”Consider că este necesar ca Spitalul Județean Suceava, prin conducerea sa, să clarifice public situația privind comportamentul personalului medical în afara incintei spitalului. De asemenea, solicit DSP Suceava să comunice oficial câte amenzi a acordat angajaților din spital pentru încălcarea regulilor semnalate în postare. Cetățenii au dreptul să știe care sunt concluziile anchetei și ce măsuri se vor lua!”.

Userista a primit imediat replica unei asistente de la Spitalul Vechi: ”Acesta este protocolul! Noi, cei de la Spitalul Vechi, ne echipăm cu halat de unică folosință, papuci de unică folosință, mască și capelină pînă la Spitalul Nou, acolo renunțăm la echipamentul de suprafață, ne luăm altul cît avem treabă în spital! La ieșire ne dezechipăm, luăm altul pentru Spitalul Vechi, ajungem la Spitalul Vechi, ne dezechipăm și intrăm în secție! Este ușor de comentat dacă nimeni nu se interesează mai întîi de noile directive!”.

Să vă fie învățătură de minte, doamnă Sbîrnea! Data viitoare nu mai luați de bun tot ce spune sanitarul sistemului sanitar. Gîndiți cu mintea dumneavoastră și dacă tot vreți să vă puneți bine cu deputatul nu trebuie să vă expuneți public. Spuneți-i în particular cît este de deștept și lăudați-l pentru cît este el de priceput în a face regulă în sistemul medical din România.

Camera Derutaților