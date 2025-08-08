În așteptarea sălii polivalente

”Eu am jucat handbal în tinerețe, în liceu, era echipa liceului la Mărășești, județul Vrancea. Era un liceu bun și am participat la competițiile zonale. Și am avut o echipă bună. Eu fiind mai înalt încă de atunci eram inter-stînga. În facultate am jucat tenis de cîmp. La Iași, unde am făcut eu facultatea de medicină, nu era echipă de handbal. Îmi place cînd aud că echipa Universității Suceava este în top. Vicecampioană europeană universitară nu-i puțin lucru. Acolo (la sala polivalentă care se construiește la ieșirea din Suceava spre Fălticeni și care ar trebui să fie gata în această toamnă – n.r.) sigur mă voi duce să urmăresc echipa. (…) Față de perioada cînd jucam eu handbal și cînd era România campioană la handbal cu vechii jucători…, cu Gațu, cu Birtalan și toți ceilalți, atunci era un joc de handbal cerebral și cu scheme de joc. Acum este un joc dur. Ai ajuns cu mingea în preajma semicercului, te-au dărîmat. Este foarte dur jocul și ăsta e un aspect care nu prea-mi place”. Medicul chirurg Sorin Hîncu.