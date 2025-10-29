REPER în loc de PNL?

Săptămîna trecută a fost dat în folosință noul corp de clădire al Liceului Tehnologic ”Vasile Deac” din Vatra Dornei, un proiect cu o valoare totală de peste 1,1 milioane de euro finanțat în două etape – prima prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și a doua prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027. Investiția a vizat modernizarea infrastructurii educaționale și dotarea completă a unității de învățămînt, care dispune acum de patru săli de clasă noi, cancelarie, birouri administrative și spații de circulație, precum și de un laborator de mecanică auto, un atelier de mecanică auto, un atelier de mecanică – lăcătușerie, un laborator de silvicultură, două laboratoare de informatică și o sală de festivități.

Mîndru de ce a ieșit, primarul Marius Rîpan a declarat: ”Acest liceu devine un reper în învățămîntul tehnologic”. ”Acest liceu devine un PNL în învățămîntul tehnologic”, domnule Rîpan, că doar nu ați trecut la REPER.

