Reconciliere și resetare

Profesorul universitar doctor Florin Pintescu, decanul Facultății de Istorie și Geografie din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava, despre Conferința de Securitate de la Munchen:

”Europa și-a regăsit cadența. Cele mai interesante intervenții au fost cele ale președintelui Macron, care a vorbit și despre un plan de înarmare nucleară a Europei, convenit împreună cu Germania. Germania nu are voie să dețină deocamdată arme nucleare, însă lucrurile se pot schimba. Europa a vorbit despre faptul că, totuși, europenii nu trebuie să trimită acum trupe de menținere a păcii în Ucraina, pentru a nu escalada războiul, dar în același timp trebuie să se împotrivească pretențiilor hegemonice ale Rusiei. Foarte importantă a fost și intervenția lui Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, care a arătat că Europa unită, împreună, are un produs intern brut de 20 trilioane de dolari, în vreme ce Rusia are un produs de numai 2 trilioane de dolari, dar Europa nu este de 10 ori mai puternică decît Rusia. Acesta a îndemnat la reziliență, la conectarea economiilor europene. Apoi, premierul Suediei a îndemnat la mai multă vigilență în Marea Baltică împotriva operațiunilor de sabotaj, inclusiv împotriva cablurilor maritime, și Keir Starmer a arătat că Europa trebuie să continue sancțiunile, inclusiv împotriva flotei fantome a Rusiei. Foarte importantă a fost intervenția lui Radoslaw Sikorski, ministrul de externe al Poloniei, care are întotdeauna onoare și demnitate, care a spus că este straniu că Europa nu participă la problema încheierii războiului dintre Ucraina și Rusia, deși Europa cumpără armament de la americani. Textual a spus că Europa doar cheltuiește bani, iar Statele Unite profită economic din acest război. Mare declarație în contextul în care apărarea de bază a Poloniei se bazează inclusiv pe sprijin american.

Per ansamblu, Europa a arătat că trebuie să fie mai decisă, mai determinată din punct de vedere geopolitic. Sînt cuvintele lui Friedrich Merz. Și că epoca în care Europa era pasivă din punct de vedere geopolitic s-a încheiat. Europa trebuie să își vadă de viitorul ei, dar și să mențină parteneriatul cu Statele Unite ale Americii în cadrul NATO. Cam astea au fost principalele declarații de la Conferința de la Munchen, care se ține de vreo 60 de ani în aceeași localitate la care participă experți, șefi de guvern, șefi de state…

(Relația dintre Statele Unite și Europa care va fi?) Relația va fi resetată. A fost remarcată absența lui Marco Rubio, care trebuia să stea alături de premierul Keir Starmer, dar el s-a întîlnit cu un emisar al lui Xi Jinping. În general, în America acum se constată un curent inclusiv public, inclusiv în Partidul Republican, de reapropiere față de Europa. Donald Trump nu a renunțat la pretențiile sale de a cere ca Europa să plătească pentru înarmare, 5% din PIB pentru înarmare. Dar treaba asta pune în mare dificultate economiile europene. Armamentul este cumpărat de la americani. Pînă la urmă se va ajunge la o reconciliere. Friedrich Merz a și spus că în epoca rivalităților geostrategice în care trăim, nici chiar Statele Unite nu o să poată rezista singure. Trimitere evidentă la China, la India și la Rusia”.