Drumul cu termen de finalizare Sf. Așteaptă

Directorul General al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că au fost depuse opt oferte pentru construcția lotului III Bălcăuți-Siret al drumului expres Suceava-Siret.

Cîștigătorul contractului va avea la dispoziție 42 de luni pentru proiectarea și execuția lucrărilor – 12 luni proiectare și 30 de luni execuție. Valoarea contractului este de 1,55 miliarde lei, fără TVA. Și-acum, atenție!, întregul proiect al drumului strategic de mare viteză Suceava -Siret, în valoare totală de 5,74 miliarde lei, fără TVA, este finanțat prin SAFE – Acțiunea pentru Securitatea Europei. Pentru loturile I și II au fost depuse 12 oferte, 6 pe fiecare lot, în data de 30.01.2026. Acest nou drum expres va avea atît rol civil, cît și militar și va asigura conexiunea infrastructurii rutiere din România cu infrastructura rutieră din Ucraina.

Ani de zile s-a vînturat o minciună în ceea ce privește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de Siret, o minciună care a avut mai multe variante. S-a insistat asupra faptului că pînă la Siret va ajunge autostrada A 7. Și că aceasta va ajunge ca autostradă, nu ca un drum expres care pleacă de la Suceava. La urma urmei, că este autostradă, că este drum expres, bine că se face.

Apoi, drumul era finanțat ba cu bani de la Guvern, ba cu bani prin nu-știu-care program operațional, ba cu bani prin nu-știu-care proiect transfrontalier, ba cu bani prin PNRR. Însă, pînă la urmă, iată că proiectul este finanțat cu bani prin SAFE, care nu ar fi existat dacă nu ar fi fost războiul din Ucraina și nu ar fi fost nevoie de un drum și cu rol militar. Dacă nu ar fi fost SAFE-ul, drumul expres care a fost autostradă ani de zile ar fi rămas încă o promisiune neonorată, cu termen de finalizare la Sfîntul Așteaptă.

Haiducii lui A 7cai