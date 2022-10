Profesoara de franceză TGV visează

”Am fost în Franța vara trecută și am călătorit cu TGV-ul. Am fost pentru a cincea oară în Franța și am călătorit cu TGV-ul de la Paris la Strasbourg, distanța fiind de aproape 500 de kilometri. Am făcut o oră și 40 de minute. Aveam un vitezometru pe care am verificat și trenul circula cu 330 de kilometri la oră. Am fost cu un TGV mai vechi, nu de ultimă generație, însă trenurile sînt curate. Este foarte interesant că la începutul călătoriei oamenii sînt avertizați că dacă le este foame trebuie să aștepte pînă ajunge trenul în gară. Asta, pentru că în TGV nu sînt servicii de restaurant. Personalul din TGV are uniforme asemănătoare cu cele ale stewarzilor de pe avion. Totul este foarte civilizat și foarte eficient. Mi-ar plăcea să existe și la noi TGV, măcar între Suceava și București sau între Suceava și Cluj. Nici măcar americanii nu au un sistem feroviar atît de performant ca francezii. Din ce m-am documentat, americanii vor cumpăra tehnologie feroviară de la francezi”. Profesoara de franceză Mariana Ciupu, directoarea adjunctă a Școlii Gimnaziale nr. 4 Suceava. În România, viteza medie este de sub 45 de kilometri pe oră. Viteza maximă este de 160 km/h, dar aceasta se poate atinge doar pe 5% din liniile ferate din România, conform hotnews.ro.