Prăbușirea de la Stroiești

În seara zilei de 8 septembrie, Prefectura Suceava a infirmat informațiile apărute în mediul online referitoare la presupusa prăbușire a unui obiect neidentificat în zona localității Stroiești. Prefectura a spus că nimeni nu sunase la 112 pentru a reclama așa ceva și le-a recomandat cetățenilor să manifeste prudență în preluarea și distribuirea informațiilor neverificate, și să se informeze exclusiv din surse oficiale.

De fapt, o prăbușire se poate să fi existat, dar nu era vorba despre un obiect neidentificat, ci despre un bărbat identificat în persoana lui nea Vasile. Și cum nu era pentru prima dată cînd omul s-a îmbătat și s-a prăbușit pe marginea drumului, sătenii știau că o să-și revină și, deci, că nu e nevoie să sune la 112.

1 și cu 1 fac 2