Domnilor ziariști,

Subsemnata, Primăria Suceava, vă anunț încă de la început că da, am rușine! Asta, ca să eliminăm din start orice eventuale speculații la care s-ar putea deda unii și alții, mai ales cei de teapa voastră, în legătură cu titlul de pe pagina 1 a ultimului număr al Jupânului, intitulat ”Mai mare rușinea pentru Primăria Suceava. Dacă Primăria o avea rușine”. Tot de la început trebuie precizat și faptul că întrebarea pe care fostul viceprimar Lucian Harșovschi a adresat-o actualului primar (”Cînd va fi dată în funcțiune sala polivalentă?”) a fost direcționată absolut eronat. Cum adică să răspundă Domnia Sa!? Păi cînd l-a mai văzut / auzit cineva vorbind? Și dacă totuși da, ce a înțeles? Răspunsul numai la aceste două ultime întrebări este de o complexitate extremă.

Am să încep spunîndu-vă că virgulă cînd l-a angajat ca purtător de cuvînt pe dl. Alexandru Covașă, credeți că l-a angajat, așa, de florile mărului? Nu, nu și iar nu. Dl. Primar l-a angajat pe dl. Covașă tocmai ca să vorbească iar virgulă cînd e de vorbit, știut fiind că dl. Primar, cu timbrul sau vocal și cu dicția-i inconfundabilă, se pricepe mult mai bine la cîntat decît la vorbit, că asta poate orice fraier! Iar acum, cînd nici dl. expert în vorbit Covașă nu mai vorbește în numele domnului Primar, cineva trebuie totuși să o facă. Sau ceva. Adică eu, Primăria.

În această calitate, de Primărie vorbitoare, vă anunț că nu știm despre ce sală polivalentă vorbește dl. Harșovschi. Noi, adică eu și domnul Primar, și dl. SUBprimar DIC, nu avem habar despre ce este vorba. Unde se află? Și de ce? Cum adică trebuie drum pînă acolo? Adică pînă unde? Domnul Primar, cunoscut ca meșter în ale construcției și mai ales în ale zugrăvitului, n-a văzut așa ceva. Poate o fi vorba despre vreo tragică moștenire a administrației de tristă amintire Lungu? Păi, să vină el s-o zugrăvească și abia după aia venim noi, adică dl. Primar, să tragă dungi, și dl. DIC, să fixeze tarif de parcare. Cum unde? Pe șoseaua aia pe care trebuia tot Lungu ăla s-o facă, să avem noi pe ce trage dungi de parcări!

Primăria Suceava,

așteptîndu-l pe Lungu să-și termine treaba