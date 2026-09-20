Copii în pericol, din dragoste pentru copii

Comisarul-șef Ionuț Epureanu, adjunctul IPJ Suceava și purtătorul de cuvînt al acestei instituții, subliniază că evenimentele tragice din vacanța de vară în care au fost implicați minori arată cît de important este ca părinții să fie mai atenți la riscurile la care își expun copiii:

”Pe toată perioada verii au fost desfășurate o serie de activități care să pregătească oarecum și anul școlar 2026-2027 și, bineînțeles, să fie și niște alternative utile de petrecere a timpului liber.

Nu aș vrea să umbresc absolut deloc începutul de an școlar de astăzi (7 septembrie 2026 – n. r.), dar să nu uităm, totuși, cîteva evenimente care s-au întîmplat pe perioada verii cu implicarea minorilor. Să nu uităm că, astăzi, în bancă la Fălticeni, doi elevi nu se vor afla în clasa a XI-a – cei două tineri decedați în condiții cumplite în dimineața zilei de sîmbătă (pe 5 septembrie, în jurul orei 06.00, pe raza comunei Fîntîna Mare, un autoturism a intrat într-un cap de pod și a luat foc. Au fost găsiți carbonizați Alexandru Mateiciuc, din Fîntîna Mare, și Rareș Mercore, din Rădășeni, care erau prieteni buni și colegi la Colegiul Național ”Nicu Gane” din Fălticeni. Cei doi aveau 16 ani – n.r.) … Să nu uităm că un minor de la Vadu Moldovei nu va merge la grădiniță fiind accidentat mortal de un motociclist care, la rîndul lui, avînd 15 ani și cu siguranță fiind elev, nu va fi la școală, fiind într-o stare de arest la domiciliu. Vorbim despre o tînără generație, vorbim despre tineri care pe perioada verii s-au aflat în niște situații de risc infracțional, victimal și așa mai departe, deosebite, care ne duc cu ideea că activitățile pe care trebuie să le facem și noi în viitor trebuie să fie din cele mai diversificate, efectuate în comun cu tot ceea ce înseamnă mediul școlar, societate civilă, părinți, media și toți factorii activi din comunitate.

Aproape zilnic, din păcate, pe toată perioada verii au fost înregistrate astfel de evenimente (accidente în care au fost implicați copii, ori cu trotineta, ori cu bicicleta – n.r.). Am încercat și noi prin prezența noastră în trafic să le descurajăm pe cît posibil, dar încercăm o dată cu începerea anului școlar să valorificăm mai mult resursa familială, pentru că de multe ori toate aceste evenimente au fost provocate oarecum și cu culpa propriilor familii. Să nu uităm că tot ceea ce înseamnă trotinetă electrică sau alt astfel de mijloc este achiziționat în mare parte de către părinți, tocmai pentru a-i face o bucurie minorului pe care îl are în întreținere. Din păcate, în multe situații, aceștia nu fac decît să crească gradul de vulnerabilitate. O situație similară am avut, și îmi pare rău că trebuie să reiau evenimentul, și la Vadu Moldovei, cînd propriul tată i-a achiziționat unui minor de 15 ani un motocross de o putere foarte mare, care a dezvoltat o viteză de peste 90 kilometri la oră și care nu a făcut decît să ducă în mormînt un alt minor, să-l ducă la pușcărie, că ăsta este termenul, pe minorul de 15 ani care a făcut accidentul și, de asemenea, să-l ducă tot în stare de reținere și pe tatăl acestuia.

(Trebuie de subliniat că și părintele care a achiziționat acel mijloc de transport a ajuns în arest preventiv. Pînă la urmă, instanța ce a hotărît?) Minorul se află, la momentul actual, în stare de arest la domiciliu, iar tatăl este sub măsura controlului judiciar pentru 60 de zile”.