Nepregătiți pentru politică

Viceprimarul PNL al municipiului Suceava, Daniel Ungurian, a fost prezent la festivitățile de deschidere a noului a școlar la Școala Generală nr. 10, la Colegiul Național de Informatică ”Spiru Haret” și la Liceul Natanael, iar printre mesajele transmise s-a numărat acesta: ”(…) vă încurajez ca pe lîngă ceea ce faceți pentru școală să fiți și oameni frumoși, oameni de caracter ”.

Păi, dacă toți elevii v-ar asculta îndemnul, domnule Ungurian, cine ar mai face politică în țara asta în viitor?

Școala Generală de 10