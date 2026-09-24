Banii statului sînt cei ai cetățenilor. Punct

Pornind de la editorialul pe care l-a publicat pe profit.ro cu titlul ”Nu există bani publici, există doar banii contribuabililor”, analistul economic Daniel Apostol, expert în politici publice, editorialist și prim-vicepreședinte ASPES, a explicat ce înseamnă această afirmație și care este, în opinia sa, responsabilitatea statului față de banii colectați de la contribuabili:

”O frază puternică, care a stat, de fapt, ca un pilon la baza curentului libertarian, liberalismul autentic. Doamna de Fier a Marii Britanii (Margaret Thatcher – premier între 1979 și 1990) a avut acest talent de a spune în cuvinte puține multe lucruri. Pe mine m-a inspirat fraza asta pentru că ar trebui să o înțelegem <de la vlădică pînă la opincă>, de la ciobanul din Cajvana pînă la <Bolojanul> de la Palatul Victoria, pentru că, într-adevăr, nici un stat democratic nu lucrează, și nici statele dictatoriale nu lucrează decît cu banii contribuabililor, ai plătitorilor de taxe și impozite, avînd datoria unei corecte, bune, eficiente administrații a acestor bani. Statele nu produc valoare adăugată ele însele, ci prin truda fiecărui cetățean și a fiecărei companii, a fiecărui antreprenor, din ale cărei bogății create și statul își ia partea lui de bogăție.

(Statul este doar administratorul averii altora). Da, și așa se vede în lume – statele care administrează cu înțelepciune banii pe care îi colectează de la plătitorii de taxe și impozite au o calitate superioară a nivelului de educație, a nivelului de infrastructură, a serviciilor publice, a serviciilor sociale”.